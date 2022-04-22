TL

أعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 76 مليون دولار أميركي بمعدل 23000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

المنار

غرد النائب جميل السيد على حسابه عبر "تويتر" كاتبا: ميقاتي:يعارضون الكابيتال كونترول لأسباب شعبوية إنتخابية! لا دولة الرئيس، لا شعبوية ولا إنتخابية، أهل البقاع والشمال هم أقلّ من لديهم ودائع بالمصارف، وإعتراضنا هو لأن قانونك يحتال على الناس، ويحجز أموالهم، ويكذب بأنه سيعطي ١٠٠ ألف $ لصغار المودعين! وسيكون لنا كلام واضح من المجلس

nbn

على المسارين البرلماني والحكومي يتحرك الكابيتال كونترول. بالأمس اصطدم المشروع بحاجز نيابي حال دون مناقشته في اللجان المشتركة قبل الإطلاع على خطة الحكومة للتعافي الإقتصادي.

وعليه طلبت السلطة التشريعية من الحكومة إيضاحات فأرسلتها بموجب مذكرة تتضمن السياسيات الإقتصادية والمالية.

واليوم وجه الرئيس نبيه بري دعوة جديدة إلى جلسة للجان المشتركة الثلاثاء المقبل لمتابعة درس مشروع الكابيتال كونترول.

mtv

معركة الكابيتال كونترول مستمرة. فقبل انقضاء اربع وعشرين ساعة على تعثر القانون في اللجان المشتركة، اعاد الرئيس نبيه الكرة، فدعا الى جلسة مشتركة للجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة وذلك لمتابعة درس مشروع القانون.

دعوة بري تزامنت مع تصعيد كلامي من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي اتهم من يرفض مناقشة المشروع قبل الاطلاع على خطة التعافي الاقتصادي بالشعبوية.

NTV

خريف لبنان في ربيع واشنطن فعلى هامش اجتماعات الربيع المنعقدة حاليا بين الصندوق والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية خفض صندوق النقد تصنيف لبنان إلى الوضع المروع والمزري ووضع الإصلاحات المطلوبة من البلد المفلس على اللائحة السوداء تمهيدا لشطبها بعد انتقال المفاوضات من المستوى التشاوري بين الموظفين إلى مستوى إبرام الاتفاق.

OTV

في موضوع سلاح المقاومة، ماذا تريد القوات؟ هل تريد من الناس ان يصدقوا فعلا انها مع حصر السلاح بيد الدولة والجيش؟ وكيف يصدقون اذا كان التحاقها بالتحالف الرباعي مع حزب الله في اول انتخابات بعد الانسحاب السوري من لبنان عام 2005، واقعا سياسيا وتاريخيا موثقا، لا يمحوه تبرير ولا يلغيه تحوير؟ وكيف يصدقون اذا كان وزراء القوات جلسوا على مدى سنوات جنبا الى جنب مع وزراء حزب الله في الحكومات المتعاقبة، على رغم البيانات الوزارية التي تحدثت عن الشعب والجيش والمقاومة؟ وكيف يصدقون وصور وزراء القوات في مناسبات حزب الله تملأ مواقع التواصل، خصوصا في هذه الايام؟ وكيف يصدقون اذا كان سمير جعجع بالذات وصف وزراء حزب الله بالصوت والصورة بأنهم من افضل الوزراء؟

LBC

الكابيتال كونترول وخطة التعافي الاقتصادي، مازالا الشغل الشاغل للسلطتين التشريعية والتنفيذية وللرأي العام على حد سواء، خصوصا بعد جلسة مجلس النواب أمس، وما رافقها من مبارزات إعلامية.

اليوم رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ما جرى، وجاء رده بمثابة خارطة طريق، فأعلن أن الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع أمر خاطىء، فالكابيتال كونترول كان مفترضا ان يقر في اليوم الأول لبدء الأزمة المالية، واذا كنا سنقدم خطة للتعافي الإقتصادي فمن المفترض اتخاذ هذا الإجراء لكي تبقى الأموال في لبنان.

الميادين

حرس الثورة الإيراني: التخلي عن الثأر لسليماني مقابل رفع العقوبات.

الجزيرة

الرئيس التونسي يصدر مرسوما بتعديل قانون هيئة الانتخابات ورئيسها يرفض المساس باستقلاليتها.

العربية

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالتضحيات التي قدمها الأوكرانيون في الدفاع عن العاصمة كييف، مؤكدا أنهم حققوا انتصارا تاريخيا.