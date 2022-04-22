لبنان الحر

استقبل الرئيس نجيب ميقاتي السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في السراي الحكومي

صوت لبنان

زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، سفير العراق في لبنان حيدر البراك، في مكتبه بالسّفارة. وتطرّق البحث خلال اللّقاء إلى العلاقات اللّبنانيّة- العراقيّة، ودور الإعلام في كلّ من بغداد وبيروت في تنمية هذه العلاقات.

radio orient

لفتت وزارة الصحة العامة، إلى أنّ "لقاح "كوفيد 19" يوفّر الحماية من الأعراض المتوسّطة والحادّة للفيروس، وبالتّالي يخفّف من نسبة الوفيّات ودخول المستشفى. خلّينا نحمي حالنا خلال هالشّهر الفضيل، بتلقّي لقاح "كوفيد 19" والتقيّد بالإجراءات الوقائيّة".

اذاعة النور

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 26 نيسان 2022

صوت المدى

رأى عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق، وديع الخازن، في زيارة البابا فرنسيس المرتقبة في شهر حزيران المقبل إلى لبنان، "خطوة تحمل الرجاء للبنانييّن المُتعبين. فهي تأتي في خضمّ إنهيار اقتصادي غير مسبوق صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وبات معه أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خطّ الفقر".