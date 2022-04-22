أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه "يتم حالياً تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الأوروبيين بالنسبة للإتفاق النووي الإيراني، وقد أكدنا مراراً أننا لن نتراجع عن خطوطنا الحمراء، المسار الدبلوماسي يسير بشكل جيد ولم نبتعد عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستدام".كلام وزير الخارجية الإيراني جائ خلال لقائه نظيره السوري فيصل المقداد، الذي دان "بشدة انتهاكات الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى ونقدر موقف إيران الثابت والداعم للقضية الفلسطيني".

كشف قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، أنّ "الأعداء يبعثون رسائل لرفع عقوبات، مقابل تخلّينا عن الانتقام لقائد فيلق قدس في الحرس الثوري السابق قاسم سليماني".

لفت مصدر إيراني مطلّع لقناة "الجزيرة" القطرية، إلى أنّ "إيران أرسلت لإسرائيل عبر دولة أوروبية، صورًا وخرائط لمخازن الأسلحة الإسرائيلية النووية"، مشيرًا إلى أنّ "معظم الصور أرضية وليس فضائية، ووضعت إشارة حمراء على جدران مواقع الأسلحة الإسرائيلية".وأفاد المصدر، بأنّ "طهران أكدت أن المخازن والمنشآت ستكون هدفًا، لها إذا قررت إسرائيل إشعال حرب مع إيران"، موضحًا أنّ "إسرائيل غيرت سابقًا مواقع مخازنها الاستراتيجية، والملف يتضمن مواقع المخازن الجديدة"

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤوليته عن هجوم في مزار شريف شمالي أفغانستان،،وبلغ عدد قتلى تفجير المسجد 31 وعدد الجرحى 87".

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجيرات التي استهدفت مدرسة ثانوية ومركزا تعليميا غربي العاصمة الأفغانية، وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وجددت الوزارة التأكيد على "تضامن المملكة مع الشعب الأفغاني الشقيق ووقوفها معه في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، ورفضها لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة".

دعا كل من المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسي الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، والأسباني بدرو سانشيز، في مقالة مشتركة نشرتها صحيفة "لوموند" اليومية الفرنسية، الناخبين الفرنسيين على دعم الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في مواجهة المرشحة عن اليمين المتطرف مارين لوبان.ولفت الزعماء الثلاثة، في تدخل غير اعتيادي في شؤون السياسة الداخلية لبلد عضو في الاتحاد الأوروبي، إلى أنّ الجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسة الفرنسية، يوم الأحد "ليست بالنسبة إلينا انتخابات كغيرها"، كما ذكروا أن على فرنسا أنّ "تختار بين مرشح ديمقراطي، ومرشّحة اليمين المتطرف التي تقف علنًا في صف أولئك الذين يهاجمون حريتنا وديموقراطيتنا".

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أنها أحبطت هجوما كان أحد مؤيدي تنظيم "داعش" الإرهابي يستعد لتنفيذه في شبه جزيرة القرم، بتوجيه من كتيبة "القرم" المتطرفة لتتار القرم.واوضحت

أنه في مدينة سيمفيروبول، تم احتجاز مواطن روسي من مؤيدي "داعش"، كان يستعد لتفجير سكة حديد، وذلك بتوجيه من قادة كتيبة "القرم" الإسلامية المتطوعة لتتار القرم، والتي تشارك في الأعمال القتالية ضد القوات الروسية في أوكرانيا.وأضاف البيان أنه تم العثور في منزل المحتجز على عبوتين ناسفتين بدائيتين يبلغ وزنهما الإجمالي 3 كيلوغرامات، ومفجرين كهربائيين، ورسم تخطيطي لزرع قنبلة تحت سكة حديد، وأدبيات متطرفة، وعلم ومنشورات دعائية لكتيبة "القرم".

قتل 7 أشخاص نتيجة حريق في مركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع الروسية في مدينة تفير".