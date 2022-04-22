الأخبار / هيام القصيفي

أوضحت أن المعركة الأساسية لرفع نسبة المشاركة في الاقتراع تكاد تكون همّ الناخبين الذين يضاهون المرشحين حركة انتخابية. والأمر لا يتعلق بتأمين الحواصل فحسب، بل بإظهار ديموقراطية استقدام الناس إلى صناديق الاقتراع. وقالت أيضاً "أن يرفع المرشحون صورهم على طرق لبنان وأبنيته بكثافة، فهذا عمل انتخابي قد يجد المحازبون تبريرات له. ولو أن كلفة إعلانات الأحزاب في مرحلة الفقر المدقع الذي يطاول اللبنانيين، بحسب شركات الإعلانات، باهظة جداً وبالدولار الأميركي الطازج. لكن أن يخوض ناخبون معارك مرشحيهم، بحماسة فائقة، في هذه المرحلة، ولا سيما أولئك الذين يرفعون شعار الخدمات من جانب السلطة أو المعارضة، ويتولون الدعوة إلى تكثيف المشاركة في الاقتراع، عملاً بتمنيات قادة الأحزاب، تحت مسميات مختلفة، فأمر يدعو إلى التوقف ملياً عنده وعند خيارات الناخبين الحقيقية."

اللواء / أنطوان غطاس صعب

لفت إلى أن الاستعدادات والتحضيرات للانتخابات النيابية تتواصل في ظل أجواء تصعيدية، من قبل رؤساء اللوائح وقادة الأحزاب وسائر الطبقة السياسية، مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات ويرتقب من خلال المتابعات والمعلومات، بأن تكون الأيام القليلة المقبلة في غاية السخونة السياسية، وفي ظل أجواء حول ما يمكن ان يحصل خلال الأيام المقبلة، وهنا ينقل بأن اتصالات فرنسية تجري مع كبار المسؤولين من أجل عدم إعطاء أي فرصة لتأجيل الانتخابات ولو تقنياً ولأشهر معدودة، ولهذه الغاية ان معظم الرؤساء وسائر القيادات السياسية تحسم بان هذه الانتخابات ستكون في موعدها، دون أي تأجيل لا تقني ولا سياسي ولا أي شيء، بل هي حاجة ضرورية للبنان مع المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي.

نداء الوطن /كارين عبد النور

تساءلت: لمَ التوجه إلى القمح الأجنبي في حين أن القمح الطري المُنتَج محلياً يضاهي بجودته القمح المستورد وهو عبارة عن أصناف مؤصّلة لا يمكن شراؤها من أي دولة أو منظمة دولية، كونها من إنتاج مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية نفسها؟ فقد نجحت المصلحة حتى العام 1976 بإنتاج وتأصيل القمح الحوراني والمكسيكي والبلدي وكانت عَلَماً من أعلام البحث الزراعي في الشرق. لكن، يا للأسف، أدى استمرار الحرب اللبنانية عام 1982 إلى تدمير كل شيء. ولم تعاود المصلحة مزاولة عملها تدريجياً إلا عام 1992 لتبلغ المستوى الإقليمي والعالمي عام 2002 حيث قامت بتوسيع مختبراتها وتجاربها لتضاهي بذلك المعايير العالمية. وقالت استمرت المصلحة في أبحاثها وتأصيلها للقمح القاسي والطري بالتعاون مع منظمة "إيكاردا" التي تستضيفها في مراكزها. وكانت النتيجة إنتاج 8 آلاف طن من بذار القمح المؤصّل عام 2014 (مساواة بين النوعين القاسي والطري للخبز)، بدعم من وزارة الزراعة آنذاك. وقد تمّ ذلك بالتعاون بين المصلحة، من جهة، ومزارعين أكفّاء جرى التعاقد معهم للغاية، من جهة ثانية. وتملك المصلحة اليوم البذار المؤصّل الذي ستعمد، ضمن خطتها، إلى الإكثار منه في العامين 2022 و2023. هي رؤية مستقبلية تقنية بحتة من شأنها تأمين كميات كافية من القمح لزرعها في سهول عكار والبقاع والجنوب تغطية لـ40% من احتياجات لبنان من القمح القاسي للبرغل، والقمح الطري للطحين، والحمّص والعدس والفول للاستهلاك البشري، والشعير للأعلاف. فالوزير سلام يقرّ ختاماً بأن ما وصل إليه لبنان اليوم هو نتيجة مباشرة لسياسة الحكومات السابقة التي أحبطت المزارع اللبناني وتوجهت إلى الاستيراد بدلاً من شراء القمح الطري المحلي. لذا، ثمة ضرورة لترشيد زراعي فعّال كي تعود زراعة القمح، كما كانت، قيمة مضافة للدورة الاقتصادية.