وكالة الأناضول

الدفاع التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين شمالي سوريا

علنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 إرهابيين شمالي سوريا.

وذكرت الدفاع التركية في بيان أن قوات تركية خاصة تمكنت من تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" كانوا يستعدون للتسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام ."وشددت أن عمليات الجيش التركي ستتواصل بحزم حتى تحييد آخر إرهابي. وتقع منطقة عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، وأطلق فيها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية في 9 تشرين الأول 2019، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين.

وكالة أنباء شينخوا

الخارجية الصينية: على الولايات المتحدة احترام سيادة واستقلال دول جزر الباسيفيك

أدلى المتحدث وانغ ون بين بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي عند تعليقه على تقارير وسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة واليابان ونيوزيلندا وأستراليا أعربت عن قلقها بشأن الاتفاقية الإطارية للتعاون الأمني الموقعة بين الصين وجزر سليمان.

وقال وانغ إن التعاون يقوم على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، بغرض الحفاظ على النظام الاجتماعي والتعامل مع الكوارث الطبيعية وتقديم المساعدات الإنسانية لجزر سليمان.