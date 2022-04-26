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من أراد زج الجيش اللبناني حامي الوطن في مواجهة مع أهل طرابلس وأهالي ضحايا زورق الموت باءت محاولته بالفشل، وقد يكون ما رسم هو سيناريو تمهيدي لزعزعة الوضع الأمني في البلاد لأغراض قد تصب في خانة السعي لتطيير الانتخابات، لكن الجيش قال كلمته وهي أن قائد الزورق تسبب بالمأساة لدى محاولاته الهروب بحمولة بشرية تفوق قدرة الزورق على الاستيعاب بخمسة عشر ضعفاً.

المنار

طرابلس تغرق بأحزانها وتواصل البحث عن مصير أبنائها. من أعادهم البحر أحياء يعيشون حالاً من الصدمة، ومن أعادهم أجساداً فقد شيعتهم أحياء المدينة وجوارها بكثير من الغضب والإصرار لمعرفة الحقيقة عن قارب الموت الذي أبحر بهم الى هذه المأساة.

فرق الانقاذ بالجيش اللبناني والأجهزة المعنية تواصل عملها بحثاً عن المفقودين الذين فاق عددهم العشرين، أما الآمال فتتضاءل بإيجاد ناجين.

nbn

تطورات المشهد اللبناني ملأت كل الإتجاهات. من الشمال الى الجنوب مروراً بالعاصمة، من البحر إلى الجو مروراً بالبر. شمالاً بقيت طرابلس تلملم أحزانها، تنتشل أبناءها من بحر التغريبة في الوطن، وتشيع من أبحر الى حيث لا غربة في السماء.

mtv

فوضى في الشمال وتصعيد في الجنوب. فالعاصمة الثانية تلملم جراحها وتشيع ضحاياها في البر وتبحث عن مفقوديها في البحر. جنوباً: الصاروخ الذي أطلق ليلا من الأراضي اللبنانية في اتجاه اسرائيل والرد الإسرائيلي عليه طرحا أكثر من سؤال عن التوقيت والهدف.

وبين الفوضى شمالاً والتصعيد جنوباً، ترقب لما يمكن أن يحصل. فثمة من يربط التطورات الجنوبية بوجود مخطط ما يهدف إلى زرع الفوضى، وصولاً الى محاولة تأجيل الانتخابات النيابية. فالقوى المتضررة من الاستحقاق الدستوري كثيرة، وفي طليعتها الفريق الحاكم، الذي يعرف تماماً أن الانتخابات لن تكون في مصلحته، لأن الآداء الرسمي في السنوات الاخيرة كان فاشلاً ومحبطاً.

NTV

كان رصاص الجنازات كموج بحر.. وتحت زخات ماطرة بإطلاق النيران شيعت طرابلس ضحايا مركب الهجرة حيث عائلات ودعت عائلات.. والجدة الواحدة فقدت عشرة من أبنائها بين جثث هامدة ومفقودين. يوم حزن على أطراف خطر واضطراب.. وسط أسئلة ذوي الضحايا عن السبب الذي كلفهم الثمن من أرواحهم.. ولذلك جددوا المطالبة بتحقيقات شفافة تفصل في النزاع المميت.

OTV

أيها الناخب العوني، إفرح وتهلل…فصدق أو لا تصدق، أنت منذ اليوم، صديق لسمير جعجع. فرئيس القوات قال حرفياً: صديقي الناخب العوني، لا تسمح لجبران باسيل أن يستمر بمصادرتك، "صوت حر، بترجع وطني حر".

وعملاً بنصيحة الصديق المستجد، أيها الناخب العوني، هذا ما عليك أن تفعل بدءاً من اليوم: كي لا تسمح لجبران باسيل بمصادرتك، صوت لجعجع، لتسود سجلك الأبيض، بماضي التهجير والتخريب والإجرام.

LBC

فاجعة وفضيحة في قارب الموت: الفاجعة هي الضحايا من متوفين ومفقودين، والفضيحة هي في تكشف العدد الهائل من الركاب والذي بلغ 85 راكباً فيما المركب لا يتسع سوى لعشرة أشخاص، وفي حمولة الأطنان الثلاثة من المازوت ليستطيع الوصول إلى قبرص.

الميادين

نبه وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ بأن خطر نشوب حرب نووية "حقيقي" ولا ينبغي الاستهانة بهذا الخطر، لافتاً إلى أن ​روسيا​ تحذر من خطر "فعلي" لاندلاع حرب عالمية ثالثة. وأوضح بأن "​الحرب النووية​" غير مقبولة بالنسبة لنا وهذا موقف موسكو منذ البداية.

الجزيرة

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عن "كشف النقاب عن طريقة تهريب مخدرات وأسلحة برعاية حزب الله على الحدود اللبنانية من بيت المدعو حاتم شيت في كفركلا"، مشيراً إلى أن "المدعو حسن سرعيني الملقب بأبو محمد، والذي يعد مساعد القيادي في حزب الله حاج خليل حرب، يدير عمليات التهريب على الحدود اللبنانية، وعلى علاقة مع المدعو حاتم شيت".

العربية

أجرى رئيس ​الحكومة العراقية​ ​مصطفى الكاظمي​، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء اللبناني ​نجيب ميقاتي​، قدّم خلاله تعازي العراق بحادث القارب الذي أدى إلى غرق عدد من المواطنين اللبنانيين، وعبر عن "عميق التضامن والمواساة باسم العراق حكومةً وشعباً مع ​الشعب اللبناني​، وذوي ​ضحايا​ القارب الغارق راجياً لهم الصبر والسلوان"، مؤكداً "وقوف العراق إلى جانب لبنان في محنته"، وأعرب عن "استعداده لتقديم الدعم المطلوب ضمن موقف العراق الداعم لأشقائه اللبنانيين".