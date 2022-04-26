لبنان الحر

رأى نائب الأمين العام لحزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​، أن "لدى البعض مشروع لضرب المقاومة في لبنان وعلى رأسها حزب الله، وحاولت ​السفارة الأميركية​ استغلال تحرك 17 تشرين لتحقيق أهدافها، ووصلت السفارة إلى نتيجة أن ​الانتخابات​ المقبلة لن تؤدي إلى قلب الطاولة واستبدال الواقع القائم"، لافتاً إلى أنهم "يجتمعون في السفارة الأميركية، ويتلقون التوجيهات لاستهداف المقاومة والعمل لإسقاط سلاحها".

صوت لبنان

أعلن المرشّح عن المقعد المارونيّ، في ​دائرة بيروت الأولى​، ​جورج شهوان​، عن أنّ "لا قوة للمستقلين للترشّح فعليهم المشاركة ضمن لائحة حزبية للوصول، ووجدت لائحة ​القوات​ أفضل لائحة لأشارك ضمنها فالدور يرتكز على الكتلة وليس على الفرد".

radio orient

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية، ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، أن "​ضحايا​ الزورق هم ضحايا كل لبنان"، معتبراً أن "الدولة مسؤولة عن تردي الوضع الخطير الذي وصل إليه المواطن مما جعله يحاول أن يغادر بلده الى المجهول بأية طريقة، لتأمين سبل العيش الكريم بسبب المعاناة المعيشية التي تلاحقه يومياً".

اذاعة النور

تقدم المكتب السياسي لحركة "أمل" بعد اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، "بأحر التعازي إلى عوائل ضحايا غرق "زورق الموت" قبالة ​طرابلس​، وإلى أهلنا في طرابلس والشمال وكل لبنان". واعتبر أن "المأساة المتكررة ناجمة عن محاولات الخروج من لبنان بسبب وطأة الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اللبنانيون جميعاً.

صوت المدى

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ بتجديد انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية لولاية جديدة، متمنياً له التوفيق في قيادة فرنسا لسنوات خمس إضافية يتمكن من خلالها تحقيق ما يصبو اليه من تقدم وازدهار ورخاء للشعب الفرنسي الصديق.