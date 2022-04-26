قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "البحرية ترصد جميع تحركات الأعداء والأجانب من خلال الإشراف الاستخباراتي الكامل في جميع أنحاء الخليج ومضيق هرمز وجميع الشواطئ الجنوبية والشمالية"، مضيفاً: "نحن نراقب جميع تحركاتهم لذلك عليهم أن يعرفوا أننا على دراية بجميع تصرفاتهم" وتابع الأدميرال تنكسيري: "إذا شعرنا أن هناك تهديداً لموارد ومصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تحركات وتصرفات الأعداء، فلن نتردد لحظة وسنوجه رداً قاسياً حتى تكون نهاية للتحركات التي تتم بهدف ضرب الشعب الإيراني العظيم".

اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الولايات المتحدة باتباع سياسة مختلفة تجاه أنقرة ونيودلهي بشأن قضية استحواذهما على أنظمة صواريخ "إس-"400 المضادة للطائرات من روسيا. وقال كل شيء سيكون أسهل إذا رأت الولايات المتحدة صداقة تركيا الحقيقية وقوتها ودورها كحليف".

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه "تم اعتقال من كانوا يخططون لعملية الاغتيال، وأنهم أعضاء في منظمة إرهابية نازية جديدة (الاشتراكية القومية/القوة البيضاء)، وأنهم مواطنون من روسيا، يتحركون بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني". وقد "ضبط بحوزتهم متفجرات محلية الصنع، وثمانية عبوات حارقة من نوع مولوتوف، و6 مسدسات مسلحة، وبندقية صيد، وقنبلة (RGD-5)، وأكثر من ألف طلقة من عيارات مختلفة من الذخيرة، بالإضافة إلى مخدرات وجوازات سفر أوكرانية مزورة مع صور لأعضاء المجموعة".

أكد عناصر مجموعة متطرفة ألقي القبض عليها في موسكو أن لديهم قائمة بأسماء شخصيات إعلامية روسية، كانوا يسعون لاغتيالهم بالتخطيط من نظام كييف. وأشارت التحقيقات الأولية مع أفراد المجموعة إلى أنهم "بالإضافة إلى الصحفي فلاديمير سولوفيوف، ناقشوا إمكانية اغتيال المدير العام لوكالة (روسيا سيغودنيا) ديمتري كيسليوف، وأيضاً رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان، والإعلاميين ومقدمي البرامج أولغا سكابييفا ويفغيني بوبوف وتيغران كيوسيان". وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، منع محاولة اغتيال سولوفيوف، مشددا في الوقت ذاته على أن "الهجوم يتم التحضير له بناء على أوامر من كييف". وقال: "يعرف الكرملين بالاسم أمناء النازيين الأوكرانيين من الخدمات الغربية، وخاصة وكالة المخابرات المركزية الأميركية، الذين يقدمون النصائح مثل قتل الصحفيين".

أعلن ممثل عن وزارة التعليم والعلوم الروسية في منطقة "بريانسك" لوكالة "نوفوستي" بأنه يجري إخلاء المدارس في "بريانسك" بعد تلقي رسائل تهديدات.

أفادت وسائل إعلام في جمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) المعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها دولياً بأن سلسلة انفجارات دوت أمام مقر وزارة أمن الدولة في عاصمتها تيراسبول وتحدثت تقارير أولية عن ثلاثة انفجارات على الأقل، مؤكدة تعليق حركة النقل أمام الوزارة.

قررت نيكاراغوا الانسحاب فوراً من منظمة الدول الأميركية وإغلاق مكاتب هذه الهيئة القارية في العاصمة ماناغوا، واصفة إياها بأنها "أداة شرّ شيطانية". وشدد وزير الخارجية دينيس مونكادا على أن "هذه الهيئة السيّئة السمعة لن يكون لها بالتالي مكاتب في بلادنا، وقد تم إغلاق مقرّها" في ماناغوا. وندّدت المنظمة بقرار ماناغوا، مشددة على أن انسحاب نيكاراغوا لا يدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية 2023 ومطالبة حكومة أورتيغا بـ"الوفاء بكلّ التزاماتها"، مؤكدة أن السلطات النيكاراغوية استولت على مقرّها في ماناغوا.