قالت وكالة الأنباء السورية، إن "رتلاً مؤلفاً من 36 آلية من ناقلات محملة بصناديق وسواتر إسمنتية ومولدات كهربائية ترافقه أربع مدرعات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي قادمة من الأراضي العراقية، دخل مطار خراب الجير في منطقة المالكية بريف الحسكة الشمالي".

صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بأن تطور الأحداث في أوكرانيا لم يؤد إلى أي مشكلات لتركيا في محافظة إدلب السورية. وقال: أنه لا توجد أي تغييرات جوهرية في الوضع بإدلب.

نشرت القوات الأمنية العراقية مقطع فيديو للحظة تفجيرها لانتحاري بعد فتح النار عليه من قبل آمر السرية الثالثة للفوج. وهو يحاول الاقتراب منها في مدينة سامراء شمالي البلاد.

كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، ‎عباس زاده مشكيني، عن انعقاد جولة خامسة من الحوار الإيراني السعودي في العراق، وقال إن "الجولة الخامسة كانت إيجابية حسب التقديرات الأولية". وقال إن: "طهران ترغب دائماً في أخذ زمام المبادرة في تعزيز العلاقات بين دول المنطقة ولعب دور حكيم، دون النظر إلى الخلف"، وأن "إيران ستواصل الحوار الإيراني السعودي حتى الوصول إلى نتيجة إيجابية، لأن تعزيز العلاقات بين البلدين سيعود بالنفع على المنطقة سياسياً وثقافياً واقتصادياً".

كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تفاصيل اللقاء الإيراني السعودي الأخير في بغداد. وأوضح أن "الحوار السعودي الإيراني تناول موضوع استمرار وقف إطلاق النار في اليمن وتم الاتفاق على إجراء الجولة القادمة من الحوار على المستوى الدبلوماسي"، مؤكداً أن "وفداً إيرانياً سيزور العراق بعد العيد لمناقشة العديد من القضايا ولا سيما الأمنية". مشيراً إلى أن "الجانبين توصلا لاتفاق على مذكرة تفاهم من 10 نقاط".

أعرب يان نوفيكوف مدير عام مؤسسة "أنتي –ألماز" التي تنتج منظومات الدفاع الجوي الصاروخية، عن اعتقاده بأن السعودية ستبدي اهتماماً بمنظومة "إس-400". نظراً لأدائها العالي. وقال: "نتوقع أن تقوم المملكة العربية السعودية، بعد تقييم الأداء العالي لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية إس-400 ومنتجاتنا الأخرى، باختيار موضوعي".

أفيد من عدن عن تفجير أنبوب للغاز المسال في منطقة النشيمة بمديرية رضوم بمحافظة شبوة شرقي اليمن. وشوهدت ألسنة النيران تتصاعد من أجزاء متفرقة وبعيدة من موقع التفجير. وأكدت مصادر حكومية محلية، أن مسلحين مجهولين استهدفوا خط الغاز المذكور وهو تابع لشركة بالحاف بمحافظة شبوة، مما أدى لحدوث انفجار كبير.

اعتبرت حكومة صنعاء أن "رفض دول التحالف العربي إعطاء تصريح لأول رحلة تجارية عبر مطار صنعاء الدولي بعد 6 أعوام، كانت مقررة، الأحد، وقال وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد طالب جبل يعد خرقاً للهدنة الأممية". "دول العدوان تتنصل عن التزاماتها من خلال رفض إعطاء الخطوط الجوية اليمنية تصريح هبوط الرحلة التجارية التي كان مقرراً وصولها اليوم"، معتبراً ذلك "خرقاً للهدنة التي أعلنها المبعوث الأممي لدى اليمن".

أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، في سبيل إحلال السلام وإنهاء معاناة اليمنيين وجدد المجلس خلال اجتماع عقده في العاصمة المؤقتة عدن، على تمسكه بـ"الهدنة الإنسانية"، مشدداً على ضرورة "الرفع العاجل للحصار الحوثي على مدينة تعز وكافة المدن اليمنية".

أعلنت سلطنة عمان عن إفراج جماعة "أنصار الله" اليمنية عن 14 مواطناً أجنبياً محتجزاً في العاصمة صنعاء، مؤكدة نقل هؤلاء إلى مسقط. وأشادت الخارجية العمانية، بتجاوب الجهات المعنية في صنعاء مع هذه المساعي، مشيرة إلى أن هؤلاء المفرج عنهم نقلوا إلى مسقط اليوم على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيداً لعودتهم إلى دولهم، وذلك بعد تسهيل السعودية التصاريح اللازمة.