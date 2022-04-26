الجزيرة - السعودية

ماكرون رئيساً لفرنسا لولاية ثانية

أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا لولاية ثانية، بعد تغلبه على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع. وحصد ماكرون الوسطي ما بين 57.6 و58.2% من الأصوات متقدماً على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4% من الأصوات، وفق تلك التقديرات، فيما تراوحت نسبة الامتناع عن التصويت بين 27.8 و29.8%. وأعلنت مارين لوبان الأحد أنها ستواصل الكفاح السياسي ضد إيمانويل ماكرون في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في يونيو، بينما أقرت بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية.

أخبار الخليج - البحرين

بيان مصري أردني إماراتي: على إسرائيل التوقف عن تقويض السلام

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية وقف إسرائيل كل الإجراءات التي تقوض حل الدولتين وضرورة إيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية بحث القادة الثلاثة خلال اجتماعهم في القاهرة مسارات التعاون المختلفة بين مصر والأردن والإمارات، وتم التوافق بشأن استمرار التنسيق والتشاور إزاء كل القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل، بهدف توحيد الرؤى والتحركات، ودعم العمل العربي المشترك وبذل الجهود اللازمة لصون الأمن القومي العربي.

الأنباء - الكويت

أوروبا تتنفس الصعداء.. ولوبن وميلانشون يتوعدان ماكرون في التشريعية

تنفست أوروبا ومن ورائها حلفاء فرنسا الغربيون الصعداء إثر فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية رئاسية جديدة، إلا أن حصول منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن على نحو 42% وتسجيلها أعلى نتيجة لمرشح يميني متطرف في انتخابات رئاسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958، دق ناقوس الخطر في باريس وباقي العواصم الغربية إزاء ما كان يمكن أن يكون زلزالا لأوروبا برمتها مع التقدم الكبير لليمين المتطرف. واختار الفرنسيون إذن إعادة انتخاب رئيس وسطي ليبرالي موال جداً لأوروبا بدلاً من مرشحة راديكالية تضع «الأولوية الوطنية» في صلب برنامجها وتنتقد الاتحاد الأوروبي بشدة.