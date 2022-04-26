اللواء / غاصب الختار

لفت إلى أن لبنان الرسمي والشعبي ينتظر الترجمة العملية للانفتاح الخليجي على لبنان بعد تجاوز مسببات القطيعة السابقة، والمتوقع أن تكون عبر المساعدات الإنسانية والعسكرية والأمنية، فيما يتم التعويل أكثر أيضاً على زيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى المملكة السعودية كمدخل لزيارات إلى دول خليجية أخرى، بعدما كسر سفراء الخليج حاجز زيارة الرؤساء والوزراء ولو بزيارات بروتوكولية تُمهّدُ لخطوات أكثر انفتاحاً وتعاوناً. ونقل عن مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي، أنه انتقل يوم الجمعة إلى المملكة العربية السعودية، وإلى مكّة المكرمة بالتحديد، لأداء فريضة العمرة كما هي عادته كل سنة في شهر رمضان، وعاد إلى بيروت مساء الأحد، لمتابعة الأوضاع في طرابلس بعد فاجعة غرق الزورق حامل المهاجرين والتوتر الأمني الذي تلي الفاجعة.

الأخبار / محمد ملص

أوضح أن لا عدد نهائياً بعد لركاب قارب الموت، وبالتالي لضحاياه، مع تقديرات بأن يتجاوز العدد الـ 100 شخص. رقم لا يعني توقف مراكب الموت، وخصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي تفجع فيها طرابلس ولن تكون الأخيرة طالما أن أحلام آلاف الشباب باتت تُرسم على خشبات مركب يظنّون أنّه طوق نجاتهم الوحيد من الحياة التي يعيشونها. وقال يكاد لا يمرّ أسبوع من دون أن يغادر مركب يحمل حالمين بالهجرة من شواطئ العبدة والمنية وطرابلس، في رحلات تنظّمها مافيات تهريب تنشط بكثافة في معظم مناطق الشمال. بين كلّ عشرة مراكب ينجح مركب واحد بالوصول، أما المراكب الباقية فغالباً ما يكون مصيرها واحداً من اثنين: الوقوع بشباك خفر السواحل فيتم إجبارها على العودة، أو أن يبتلعها البحر ويكون مصير ركابها الموت. وتشير الإحصاءات إلى أن عام 2021 شهد توقيف ما يزيد على 25 قارباً، كان على متنها قرابة 750 شخصاً. وهذه نسبة مرتفعة مقارنة بعام 2020.

نداء الوطن / أكرم حمدان

قال إنه يفترض أن تعاود اللجان النيابية المشتركة اليوم الاجتماع لمتابعة درس مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول"، بعد "المناوشات" التي شهدتها الجلسة الأخيرة، وقد تحولت جلسة تشاور بدلاً من الجلسة الرسمية. وفي حال تأمين نصاب الجلسة ـ وهذا أمر مستبعد ـ سيستكمل النقاش على ضوء الورقة الحكومية التي أحيلت إلى اللجان لتوضيح بعض القضايا التي أثارها النواب في الجلسة السابقة. وتتحدث مصادر نيابية مختلفة عن ضبابية وعلامات استفهام حول الأفكار التي تضمنتها الورقة، عشية الانتخابات التي باتت تتحكم بالمواقف وستدفع مع الضغوطات إلى عدم اكتمال النصاب من جهة، وعدم الإقدام على خطوات غير شعبية من جهة ثانية وبالتالي فإن تأجيل الـ"كابيتال كونترول" هو المرجح إلى ما بعد الانتخابات في حال لم يطرأ ما يعرقلها أيضاً. وقال أيضاً إن ما يُعزز توجّه التأجيل، الدعوات التي وجّهتها نقابات المهن الحرة للتحرك أمام المجلس النيابي رفضاً للمشروع بصيغته الحالية، لا سيّما أن هذه النقابات تعتبره مخالفاً للدستور وبمثابة تدمير ممنهج للاقتصاد اللبناني وإبادة جماعية بحق المودعين.

الديار / دوللي بشعلاني

قالت: فاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رئيس حزب "الجمهورية الى الأمام") بولاية ثانية تستمرّ حتى نيسان من العام 2027. وما يهمّ لبنان من إعادة انتخاب ماكرون رئيساً لفرنسا، هو كيف سيتابع تعاطيه مع الملف اللبناني الذي أمسك به بشكل واضح وعلني عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، من خلال الزيارتين اللتين قام بهما شخصياً الى لبنان وإذا سيتمكّن هذه المرّة من مساعدة الدولة على تحقيق الإصلاحات وخطة الإنقاذ التي نصّت عليها المبادرة الفرنسية، أم أنّه سيساهم في وضع "العقد الجديد" للبنان الذي تحدّث عنه سابقاً! ونقلت عن أوساط سياسية قولها انّه أكثر ما كان يهمّ فرنسا، هو تشكيل حكومة إنقاذية قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة لكي يتمكّن صندوق النقد الدولي من مساعدة لبنان وقالت الأوساط انه صحيح أنّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قد تشكّلت غير أنّه لم يتسنّ لها القيام بعملية إنقاذية جذرية، نظراً لإضاعة الوقت بتأليف واستقالة حكومة الرئيس حسّان دياب التي لم تتمكّن من تحقيق ما هو مطلوب منها لاعتبارات عديدة. فيما الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يبدو على قدم وساق، رغم تعثّر تأمين الكهرباء ومشروع استجرار الطاقة والغاز من كلّ من الأردن ومصر إلى لبنان عبر سوريا، والذي دخلت على خطّه الولايات المتحدة الأميركية عن طريق سفيرتها الأميركية في لبنان دوروثي شيا، غير أنّه لم يلقَ طريقه إلى النور.