الوكالة الوطنية للإعلام

جلسة استثنائية غداً لمجلس الوزراء للبحث في موضوع غرق الزورق والأوضاع الأمنية

يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء في 26/4/2022 في القصر الجمهوري، للبحث في موضوع غرق الزورق قبالة شاطئ مدينة طرابلس وتداعياته، إضافة الى البحث في الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية.

وكالة الأناضول

أردوغان: يتعين على الجميع دعم "مسار إسطنبول" للسلام بأوكرانيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضرورة دعم الجميع "مسار إسطنبول" لإحلال السلام بين روسيا وأكرانيا.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أنقرة، الاثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ولفت البيان إلى أن الجانبين بحثا التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعرب غوتيريش لأردوغان عن شكره ودعمه الجهود الدبلوماسية التركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

بدوره أكد الرئيس أردوغان، أن "مسار إسطنبول ما يزال يعد أفضل مخرج من أجل إحلال السلام، ويتعين دعم هذا المسار من قبل الجميع".

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بإمكانية إيجاد "حل معقول وقابل للتنفيذ" للخروج من الأزمة التي لها تأثيرات على العالم بأسره، فضلاً عن الطرفين المتحاربين.