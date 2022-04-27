الشرق الأوسط 17/4/2022

البنك الدولي يحذر من ارتفاع حاد لأسعار الغذاء والطاقة بسبب حرب أوكرانيا

حذر خبراء البنك الدولي من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل حاد بسبب الحرب في أوكرانيا، وقال البنك في تقريره الأخير عن توقعات أسعار السلع، أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار العالمية للوقود والغذاء بشكل حاد هذا العام بسبب الصدمات الناجمة عن الغزو الروسي لإوكرانيا، وقال التقرير أن أسعار الطاقة سترتفع بنسبة 50.5% هذا العام عن العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية 22.9% هذا العام قبل أ، تنخفض بنسبة 10.4% العام المقبل.