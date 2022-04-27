لبنان الحر

النائب هاكوب ترزيان: مقاطعتي لجلسة اليوم، هي انسجام مع اقتناعاتنا وموقفنا السابق الواضح والصريح. مناقشة أي قانون تحت أي عنوان أو ذريعة ما بيحمي المواطن الشريف وبيعاقب المواطن الأزعر بكون تشريع لشريعة الغاب".

صوت لبنان

الوزير السابق مروان شربل “من يريد "تطيير" الانتخابات يريد "تطيير" البلد لأننا سنصل إلى فراغ كبير فلا مجلس نواب قادر على الاجتماع للتمديد لنفسه والحكومة ستكون مستقيلة ولا رئيس جمهورية جديداً".

radio orient

توجه أمين عام ​تيار المستقبل​ ​أحمد الحريري​ إلى رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالقول "محبتك وغيرتك على "تيار المستقبل" ليست جديدة. لكن العودة إلى تقييم قرار الرئيس ​سعد الحريري​ بتعليق المشاركة في الانتخابات في خانة تسليم البلد إلى "حزب الله" وإيران أمرٌ يحاكي الحملات التي تستهدف تيارنا ورئيسه واستباق غير مبرر لنتائج الانتخابات".

ولفت احمد الحريري إلى أن "القول باعتزال الانتخابات رسالة غير موفقة يا دولة الرئيس لتيار المستقبل ولجمهوره، قرارنا تعليق المشاركة، وقرارك ومن معك المشاركة بالانتخابات، ولا ضرورة لتحميل ذنوبها لأحد مع دعائنا لكم بالتوفيق".

اذاعة النور

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "موضوع الكابيتال كونترول خاضع في النهاية الى طبيعة النقاش الذي ستطرحه الكتل النيابية".

وأشار هاشم في حديثٍ لـ"الأنباء الإلكترونية"، إلى "وجود تفاوت في وجهات النظر لدى أكثرية الكتل"، داعياً إلى "نقاش يتمحور حول كيفية تأمين الحقوق الكاملة للمودعين دون مناورة وحفظها بشكل واضح وفق آليات معيّنة بعيدًا عن الصيغ التي تحمل الكثير من الإلتباس".

صوت المدى

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​، أن "الأميركي ليس صديقاً للبنان، فعندما يكون الأميركي داعماً لإسرائيل​ الذي يريد أن يحتل أرضي ويطعن بسيادتي عندها يكون الأميركي شريك الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن "السيادة لا تتجزأ".