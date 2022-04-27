يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة السعودية غداً والاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبهذه الزيارة تنهي تركيا بذلك سنوات من القطيعة، إثر خلاف علني عميق حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، عام 2018.

قال السيد علي خامنئي خلال لقاء مع عدد من طلاب الجامعات إن "العالم اليوم على أعتاب نظام جديد. هناك نظام دولي جديد في مقابل النظام الثنائي الأقطاب والأحادي القطب سابقا". وشدد على أنه "يجب التطلع إلى حرب أوكرانيا بنظرة أعمق. هذه الحرب ليست مجرد هجوم عسكري على بلد ما. جذور هذه الحركة عميقة والمتوقع هو مستقبل معقّد وصعب". وأضاف: "عشية نظام عالمي جديد محتمل، من واجب جميع البلدان بما في ذلك إيران أن تكون نشطة في مجالات القوة الناعمة والصلبة على حد سواء حتى يتمكنوا من ضمان مصالح أمتهم وأمنها. وهذا أهم واجب يقع على عاتق طلاب الجامعات".

أظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام أفغانية، إرسال القوات المسلحة الإيرانية تعزيزات عسكرية على الحدود مع أفغانستان، عقب توتر جديد مع قوات من حركة طالبان على الحدود. ونشرت قناة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، فيديو، وقالت إن "السلطات الإيرانية أغلقت منفذ دوغارون مع أفغانستان للمرة الثانية".

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة، إصدار الرئيس الصيني تعليماته للمسؤولين لضمان تفوق نمو الاقتصاد الصيني على نظيره الأمريكي. وأشارت إلى انه قد ظهرت قضية المنافسة في الأسابيع الأخيرة في اجتماعات شي جين بينغ مع كبار المسؤولين في الكتلة الاقتصادية والمالية.

وصف المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، المقارنات بين الصين وألمانيا ثلاثينيات القرن الماضي من قبل وزير الدفاع الأسترالي بالجنون، وبأنها تهدف لتشويه سمعة البلاد. وقال الدبلوماسي الصيني إن "بعض السياسيين الأستراليين اعتادوا الجري وراء مصالحهم السياسية بتصريحات مجنونة تشوه سمعة الصين وتدعو إلى الحرب"، مشيراً إلى أن مثل هذه الأفعال الغادرة واضحة للشعب الصيني والمجتمع الدولي.

وجه القضاء الأمريكي الاتهام لرجلين أوروبيين بالتآمر مع خبير أمريكي في مجال العملات المشفرة لمساعدة بيونغ يانغ على التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. وقال بيان لمكتب المدعي العام الفدرالي أمس الاثنين إن الإسباني أليخاندرو كاو دي بينوسن، مؤسس منظمة مؤيدة لكوريا الشمالية، ورجل الأعمال البريطاني كريستوفر إمز الذي يعمل في مجال العملات المشفرة، جندا غريفيث للاستعانة بخدماته، وهما لا يزالان فارين من وجه العدالة.