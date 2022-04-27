اللواء / حسين زلغوط

أوضح أن الآراء السياسية وكذلك الشعبية وعلى مسافة تسعة عشر يوماً من الموعد المقرّر لإجراء الانتخابات النيابية، ما تزال متضاربة حول مصير هذا الاستحقاق، فالبعض يرى أن الانتخابات حاصلة ولا مبرر على الإطلاق لتأجيلها، مستندين بذلك على الضغوط الدولية لحصول ذلك وربط التزام لبنان بإجراء الانتخابات بصورة شفافة للبدء في تقديم المساعدات الدولية له، فيما البعض الآخر يشكك بإمكانية حصول الانتخابات ويعزو ذلك إلى إمكانية أن يأخذ سعر صرف الدولار المنحى التصاعدي بشكل لا يعود ما رصد من أموال لإجراء الانتخابات يكفي لإتمام هذه المهمة، ناهيك أيضاً عن إمكانية أن يترافق ذلك مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمحروقات وما يترتب عنه من تحركات شعبية على الأرض، بما يؤدي الى تعذر تأمين المناخات الملائمة لإجراء هذه الانتخابات، فضلاً عن رغبة أطراف سياسية بتأجيلها بعد أن أيقنوا أن الانتخابات بشكلها الراهن لن تؤدي إلى حدوث أي متغيرات على الخارطة السياسية لناحية الأكثرية والأقلية.

الأخبار / عبد الكافي الصمد

لفت إلى أن قضية غرق قارب الموت قبالة شاطئ طرابلس مساء السبت الماضي أرخت بثقلها على حركة الانتخابات النيابية في المدينة ودائرة الشمال الثانية، مع إعلان المرشحين إلغاء حفلات إفطار وسحور ومهرجانات انتخابية. فيما يتوقع استمرار حال الغضب في المدينة، وصولاً ربما إلى موعد الانتخابات في 15 أيار المقبل، مع استمرار عمليات البحث عن "المفقودين الـ 22 على الأقل" وفق ما أوضح مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر. وقال إن مراسم تشييع الضحايا في طرابلس والضنية والمنية وعكّار والغضب على السياسيين والنوّاب والمرشّحين للانتخابات عبر تمزيق صورهم، "أنهت" فعلياً الحملات الانتخابية التي بالكاد قد بدأت. وفيما غاب السياسيون والمرشحون عن مراسم تشييع الضحايا، في ظل أجواء من الغليان، عزّز معظم هؤلاء الإجراءات الأمنية حول منازلهم ومكاتبهم، بعد تهديدات وُجّهت إليهم عبر منصّات مواقع التواصل الاجتماعي.

نداء الوطن / خالد أبو شقرا

قال إن مصرف الاسكان (شركة مساهمة مختلطة بين القطاعين العام والخاص بمساهمة تبلغ 20 و80 في المئة على التوالي)، يتحضر للبدء بإقراض مبلغ 50 مليون دينار كويتي، (يعادل 3600 مليار ليرة لبنانية على سعر صيرفة). المبلغ جيّر للمصرف من اتفاقية "القرض العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، الذي يعرف بالقرض الكويتي". وسيقوم المصرف بإقراضه لشراء أو بناء مسكن بسقف حده الأقصى مليار ليرة لبنانية، وبفائدة 5 في المئة، لمدة 30 عاماً. هذا بالإضافة إلى إمكانية استخدام مصرف الإسكان أمواله الخاصة المقدرة بـ 430 مليار ليرة لإعطاء المزيد من الدفع لعملية الإقراض. وأوضح الخبر السار للمواطنين، يصطدم بعائقين أساسيين، يحولان دون استفادة الطبقة الفقيرة المستهدفة من القرض. الأول، يتعلق بانخفاض السقف الأعلى للقرض المحدد بمليار ليرة، أو ما يعادل 37 ألف دولار بحسب سعر صرف السوق اليوم. فهذا المبلغ المعرّض للانخفاض أكثر مع ارتفاع سعر الصرف، أعجز عن شراء منزل لائق حتى في القرى أو المناطق البعيدة عن مركز العاصمة. الثاني، اشتراط تسديد 20 في المئة من قيمة القرض نقداً قبل البدء بالتقسيط، وأن لا يقل دخل الأسرة المستفيدة عن 15 مليون ليرة، خصوصاً إذا أرادت الاستفادة من السقف الأعلى. وإذا سلمنا جدلاً أن تأمين نسبة 20 في المئة، أو ما يعادل 200 مليون ليرة ممكنة، فإن تأمين دخل لا يقل عن 15 مليون ليرة يعتبر متعثراً. ولا سيما بالنسبة إلى الشريحة الأوسع من موظفي القطاعين العام والخاص التي يتراوح متوسط دخلها بين 2.5 و5 ملايين ليرة. وهو رقم يعادل تقريباً الدفعة الشهرية بالنسبة للسقف الأعلى التي تصل إلى 3 ملايين ليرة. أما في ما يتعلق بقرض الترميم فالوضع ليس أفضل حالاً. حيث قد تتجاوز القسوطات الشهرية الواجب تسديدها على 10 سنوات فقط مبلغاً حده الأقصى 400 مليون ليرة (15 الف دولار) وبفائدة 5 في المئة، 3.5 ملايين ليرة. وهو ما يفوق قدرة الشريحة الأوسع من المواطنين.

الجمهورية / د.سهام رزق الله

قالت إنه لا يمكن تحرير سعر الصرف قبل تحديد الخسائر المالية وآليات توزيعها القابلة للتطبيق، لأنّ تعويم سعر الصرف سيظّهر كتلة ضخمة من الخسائر المتراكمة داخل مصرف لبنان والمصارف، بعد أن يتمّ تقويم الالتزامات الضخمة للمودعين بحسب قيمة الدولار الجديد في مقابل الموجودات الضئيلة بالعملة الصعبة. من هنا، يعود السؤال عن مصير الطبقة الوسطى، علماً أنّ بين العام 1975 و1992 كان نمو الودائع بالعملات الأجنبية مساوياً تماماً نمو الأصول الصافية بالعملات الأجنبية للجهاز المصرفي، أما بعد عام 1992 فأصبحت الودائع بالعملات الأجنبية تتنامى أكثر وأسرع، ليستمر نموها بنحو متوازٍ مع نمو الأصول الصافية بالعملات الأجنبية للمصارف بدءاً من عام 1997، تاريخ بدء تطبيق نظام ربط سعر صرف الليرة بالدولار الأميركي على أساس 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد، وحتى العام 2011، ما يعني المحافظة على إمكانية تغطيتها.. وتابعت: ابتداء من العام 2011 فقد تسارع نمو الودائع بالدولار الأميركي خصوصاً بمبالغ متوسّطة، تعكس في شكل أساسي جهود الطبقة الوسطى اللبنانية العاملة في الداخل والخارج وتوظيف أموالها في لبنان، خصوصاً مع الارتفاع القياسي في معدلات الفوائد الذي لم يقرأه كثيرون بينهم بمعناه الاقتصادي المعروف وهو "عامل المخاطرة".. فاستمروا في زيادة الودائع بالدولار، كما استمر نموها التلقائي بفعل الفوائد multiplicateur de credit المرتفعة عليها، ناهيك عن تناميها بفعل "مضاعف الإئتمان"، حيث كانت المصارف تزيد من التسليفات بالعملات الأجنبية استناداً الى النمو "الدفتري" للودائع بالعملات الأجنبية، في حين بدا للمرة الأولى في تاريخ لبنان المنحى الإنحداري للأصول الصافية بالعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، أي منحى معاكس تماماً لمسار الودائع المسجّلة بالعملات الأجنبية، والتي بدأت منذ ذلك الحين تفقد تغطيتها الفعلية تباعاً وبنحو مستمر منذ العام 2011 مع بداية تراكم عجوزات ميزان المدفوعات، أي الخروج الصافي السنوي للعملات الأجنبية من لبنان.