الوكالة الوطنية للإعلام

السفارة الفرنسية: دعم فرنسي سعودي للشعب اللبناني عبر توقيع اتفاق يوفر دعماً مالياً بقيمة 30 مليون يورو لتنفيذ مشاريع إنسانية وإنمائية

وزعت السفارة الفرنسية في بيروت بياناً جاء فيه: "سيوقع كل من وزير أوروبا والشؤون الخارجية والوكالة الفرنسية للتنمية و"مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" في بيروت، اليوم، اتفاقاً يرمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان. ويوفر هذا الاتفاق دعماً مالياً بقيمة تناهز 30 مليون يورو لتنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي.

ويمثل هذا الاتفاق، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي في 4 كانون الأول في جدة، مرحلة هامة في تنفيذ الالتزام الذي قطعه وزير أوروبا والشؤون الخارجية ونظيره السعودي في باريس في 28 شباط في سبيل تقديم فرنسا والمملكة العربية السعودية الدعم المالي الطارئ لمشاريع مخصصة للسكان المستضعفين في لبنان.

وكالة الأناضول

تركيا والإمارات تبدآن مفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

بدأت تركيا والإمارات العربية المتحدة مفاوضات من أجل إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين. وفي هذا الإطار، عقد وزير التجارة التركي محمد موش، مؤتمراً صحفياً مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي في إسطنبول. وأعرب موش عن سعادته البالغة بالإعلان مع الزيودي عن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات. وأشار إلى أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي ودبي، في شباط الماضي، برفقة وفد وزراي كبير، فتحت أبواب مرحلة جديدة بين البلدين على صعيد العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية. ولفت إلى أن اللقاءات التي أجريت خلال تلك الزيارة شكلت أساساً لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.