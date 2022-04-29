نداء الوطن 27-4-2022

"ان بي أي":بوسطن اول المتأهلين وتورنتو يقلب الطاولة على فيلادلفيا

بات بوسطن سلتيكس اول المتأهلين الى نصف نهائي المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة بعد حسمه السلسلة 4 صفر من اصل 7 مباريات في مواجهة بروكلين نتس بفوزه عليه في معقله 116-112.

برشلونة يمدد عقد أراوخو

مدد نادي برشلونه الاسباني عقد مدافعه الاوروغواياني الدولي رونالدو أراوخو حتى العام 2026 وفق ما اعلن النادي الكاتالوني

فرناندينيو يرغب بمغادرة سيتي

صدم البرازيلي المخضرم فرناندينيو قائد مانشستر سيتي مدربه الاسباني بيب غوارديولا بعدما اعلن عن رغبته في الرحيل عن حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم مع انتهاء عقده الصيف المقبل.

الجمهورية 21-4-2022

خسارة صنز... إصابة بوكر وفوز ثان لهيت

تعرض فينيكس صنز وصيف بطل العام الماضي وصاحب افضل سجل في الموسم المنتظم لخسارة مزدوجة في الدور الأول من "بلاي اوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بسقوطه على ارضه امام نيو اورليانز بيليكانز في المباراة الثانية بينهما وباصابة لاعبه ديفن بوكر فيما استغل ميامي هيت عامل الأرض على اكمل وجه للتقدم على اتلانتا هوكس .

شفيونتيك الى ربع نهائي "شتونغارت"

بلغت البولندية ايفا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا ربع نهائي دورة شتوتغارت على الملاعب الترابية على الرغم من خسارتها شوطين امام الألمانية اليافعة ايفا ليس .

نداء الوطن 21-4-2022

البرازيل والأرجنتين تستعدان للمونديال في ملبورن

تستضيف ملبورن الاسترالية مباراة دولية ودية بين البرازيل وغريمتها التقليدية الارجنتين في 11 حزيران المقبل ضمن استعداداتهما لنهائيات مونديال قطر 2022.

ويمبلدون: توجه لاستبعاد الاعبين الروس والبيلاروس

يواجه الروسي دانييال ميدفيديف المصنف ثانيا عالميا في كرة المضرب خطر الغياب عن بطولة ويمبلدون البريطانية الكبرى بعدما كشفت صحيفة "ذي تايمز" عن توجه المنظمين الى فرض حظر على الاعبين الروس والبيلاروس بسبب الغزو الروسي لاوكرانيا.

الجمهورية 26-4-2022

بيليكانز يعادل صنز... واقتراب باكس وهيت من التأهل

اقترب ميلووكي باكس حامل اللقب وميامي هيت من العبور الى الدور الثاني من "بلاي اوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد تقدمها في المنطقة الشرقية فيما فرض نيواورليانز بيليكانز التعادل على فينيكس صنز في المنطقة الغربية .

رودريغر من تشلسي الى مدريد

اقترب الألماني أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي الإنكليزي من الانتقال الى ريال مدريد الاسباني بعد التوصل الى اتفاق شفهي مع النادي الملكي بحسب الصحف المحلية في البلدين .

نداء الوطن

قمة مصيرية بين مانشستر سيتي وريال مدريد

ستكون المواجهة المرتقبة الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنكليزي وضيفه ريال مدريد الاسباني صراعا بين التاريخ والحاضر في عالم كرة القدم الأوروبية .