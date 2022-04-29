TL

جرح طرابلس مستمر بالنزف على ضحايا ومفقودي زورق الموت والتداعيات التي لا تزال ترخي بذيولها الثقيلة على المدينة فيما تواصل الوحدات البحرية في الجيش اللبناني بمؤازرة من عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الشامل برا وبحرا.

المنار

قد لا يحتاج اللبنانيون لتعدادِ اسماءِ هؤلاءِ السياديون فهم معروفون على المنابرِ وفي المتاجرِ وعلى وسائلِ التواصلِ والشاشات، مشكلتهم انهم يعيدون الكرة نفسها وبالاسلوبِ نفسِه والادواتِ ذاتِها ويتوقعون نتائج مختلفة، وهم المتخلفون عن الاحداثِ التي تعيشها المنطقة والعالم، ولا يزالون عند شعاراتِهم الخشبيةِ واساليبِهم الانعزاليةِ ، ويدعون حماية لبنان..

nbn

بعد إقرار مجلس النواب قانون المنافسة الذي طوى صفحة الوكالات الحصرية ومعها الاحتكار بما يمثل من سبب رئيسي لأغلب الأزمات المعيشية في الرغيف والدواء والغذاء والمحروقات سجل اليوم قرار قضائي جريء أصدره قاضي الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي وإستند فيه إلى قانون المنافسة وأعطى بموجبه الصلاحية لأي فرد أو شركة بإستيراد منتجات فقدها السوق اللبناني من دون إمكان التحكم بحصرية توفيرها من قبل وكيل واحد.

mtv

هو ليس مجلس النواب ولا مجلس ممثلي الامة، بل مجلس العجز والفشل لا اكثر ولا اقل.. فمرة اخرى تثبت المنظومة الحاكمة انها، ومهما اختلفت اعلاميا مع بعضها بعضا، فان لعبة المصالح التي تجمع بينها اقوى من اي اختلاف او حتى ..خلاف! كتلة القوات اللبنانية دعت الى جلسة لطرح الثقة بوزير الخارجية انطلاقا من بروز ثغرات كثيرة في الالية التنفيذية لانتخاب المغتربين، فتجاوب رئيس مجلس النواب ودعا الى عقد الجلسة. فماذا كانت النتيجة؟ الاكثرية النيابية تغيبت ولم تحضر الجلسة، فطار النصاب ولم يفتح الملف الساخن .

NTV

أصبحت الهجرة غير الشرعية .. شرعية وبمسوغات إدارية رسمية , فمع إعلان المديرية العامة للأمن العام وقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر بات اللبناني قيد الإقامة الجبرية إذا كان جواز سفره منتهي الصلاحية واجراء وقف العمل بالمنصة اتخذه الأمن العام بعد مرض عضال مع الدولة التي امتنعت حتى اليوم عن تأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة علما أن المسؤولين في المديرية تواصلوا منذ عام ألفين وعشرين مع الإدارات والمؤسسات الرسمية لإبرام العقود، والتعجيل في تأمين التمويل.

OTV

ولأننا على مسافة 17 يوما من الانتخابات النيابية، نكرر: تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.

LBC

موضوع الانتخابات، لم يكن الملف الوحيد المطروح اليوم : الملفات المطروحة المتمادية، من مالية وصحية وتربوية وغيرها، ستدخل في مدار عطلة نهاية الأسبوع وعطلة عيد العمل وعطلة عيد الفطر المبارك، ولا عودة الى السياسة الا الخميس المقبل، موعد جلسة مجلس الوزراء . والأسبوع المقبل سيكون الأخير ما قبل الدخول في مدار الانتخابات النيابية حتى الخامس عشر من الشهر المقبل ، ومن اليوم وحتى ذلك التاريخ ستكون كل الملفات في وضع " التعليق " ولاسيما منها الملفات المطروحة على مجلس النواب، وتحديدا خطة التعافي المالي والكابيتال كونترول.

الميادين

وصفت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، في تصريح، المبادرة الأميركية لاعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب ب"الإجراء الأحمق"، مؤكدة أن "كل الإجراءات التي سيتخذونها، حتى الحمقاء منها، بدون شك لا نترك أي شيء دون إجابة، ويجب أن يفهموا ذلك".

الجزيرة

أشارت وزيرة ​الخارجية البريطانية​، ليز تروس، إلى أنه على الحلفاء الغربيين "مضاعفة" دعمهم للحكومة في ​كييف​، من خلال توفير الأسلحة الثقيلة التي تحتاجها "لإخراج ​روسيا​ من ​أوكرانيا​ بأكملها". وأكدت أن أحداث الأشهر الماضية يجب أن تكون "حافزا لتغيير أوسع وإصلاح شامل لنهج الغرب تجاه الأمن الدولي"، معتبرة "أننا الآن بحاجة إلى نهج جديد، نهج يمزج بين الأمن القوي والأمن الاقتصادي، نهج يبني تحالفات عالمية أقوى، وحيث تكون الدول الحرة أكثر حزما وثقة بالنفس، نهج يعترف بالجغرافيا السياسية".

العربية

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، ​أورسولا فون دير لاين​، "اننا ندخل مرحلة جديدة من الوباء، بينما ننتقل من ​حالة الطوارئ​ إلى إدارة أكثر استدامة ل​كوفيد​-19، لكن مع ذلك، يجب أن نبقى متيقظين"، مبينة "اننا نعرف كيف سنمضي قدما في هذا المسار، ونحتاج إلى زيادة التلقيح والجرعات المعززة واجراء الاختبارات، وإلى مواصلة تنسيق استجاباتنا للوباء في ​الاتحاد الأوروبي​".