لبنان الحر

اجتمع وزير الخارجية والمغتربين ​عبدالله بوحبيب​، مع وفد هيئة الاشراف على الانتخابات برئاسة القاضي ​نديم عبد الملك​. وتم البحث في كيفية التعاون لإنجاح عملية الاقتراع للمغتربين اللبنانيين.

صوت لبنان

رأى وزير البيئة ناصر ياسين، "أننا فوّتنا الفرص منذ سنوات وعقود بإعتمادنا الكامل على الوقود الاحفوري المكلف جداً أولاً على صحة الناس، حيث أن تلوث الهواء الموجود في لبنان هو من أكثر القضايا المؤثرة على صحة اللبنانيين واللبنانيات وكلفته السنوية أكثر من مليار دولار على الفاتورة الصحية والبيئة، وهو ثانياً مكلف على البيئة ومكلف على المال العام وأموال اللبنانيين، ونحن ويعرف الدكتور وليد لأننا نتكلم بشكل شفاف جداً مع بعضنا امام فشل ذريع في تأمين الكهرباء للناس".

اذاعة النور

وقع ​وزير المالية​ ​يوسف الخليل​، قرارا مدد بموجبه حتى 31/05/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب و​الأجور​ للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد ​الضريبة​ المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2021.

صوت المدى

أشار وزير الشؤون الإجتماعية، هيكتور حجار، إلى أنه "خلال 10 أيام، سيكون لدينا صفحة أونلاين، من أجل إعطاء كافة المعلومات للصحافيين، اي كمية الأموال الذي ستندفع، وكل ما يتعلق بالوزارة".