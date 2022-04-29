تعرضت كييف لقصف مساء أمس بينما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يزورها. وكان غوتيريش قد جال في العاصمة الأوكرانية وعدد من البلدات القريبة، معايناً بعض أهوال الحرب التي وصفها بأنها «عبثية».والتقى غوتيريش، الرئيس زيلينسكي ومسؤولين أوكرانيين بعد أيام من اجتماعه مع الرئيس الروسي في موسكو، سعياً إلى وقف إطلاق نار إنساني يسمح بفتح ممرات آمنة للمدنيين العالقين في عدد من المدن والمناطق.

طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس من الكونغرس الموافقة على تخصيص 33 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا، في قفزة غير مسبوقة لتمويل الولايات المتحدة للحرب ضد روسيا. ويشمل طلب التمويل الضخم أكثر من 20 مليار دولار للأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى، إضافة إلى 8.5 مليار دولار للمساعدات الاقتصادية المباشرة للحكومة، وثلاثة مليارات دولار للمساعدات الإنسانية والأمن الغذائي.

يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بأول رحلة آسيوية له منذ توليه منصبه. وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيزور كوريا الجنوبية واليابان في الفترة من 20 إلى 24 مايو (أيار) المقبل، في تأكيد على الالتزام الأميركي بأمن المنطقة، في ظل الاهتمام الدولي بالأزمة في أوكرانيا.

أعلنت رئيسة البرلمان الألماني الاتحادي «البوندستاغ»، باربل باس، أمس الخميس، أن ألمانيا ما زالت تشعر بمسؤوليتها عن الهولوكوست (المحرقة النازية لإبادة اليهود)، اليوم أيضا رغم مرور أكثر من 80 عاما.

تناول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي عملية تبادل أسيرين بين روسيا والولايات المتحدة، جرت أول من أمس داخل الأراضي التركية. وأكدت تركيا أنها ستواصل المضي قدماً في حيازة دفعة ثانية من منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «إس 400»، التي تثير التوتر مع الولايات المتحدة، فضلاً عن قلق حلف شمال الأطلسي (الناتو).

أعلنت وزارة الداخلية التركية تفكيك خلية تابعة لإحدى المنظمات اليسارية الناشطة في تركيا وشمال وشرق سوريا في إسطنبول، وضبط كمية كبيرة من المتفجرات، والقبض على 6 إرهابيين أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة في مرسين (جنوب البلاد).

وجّهت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تحذيراً شديد اللهجة للدول الغربية، وخاصة بريطانيا، بشأن تشجيع أوكرانيا على استهداف الأراضي الروسية.

حذّر تقرير نشره جهاز المخابرات الخارجية الروسية، من أن واشنطن ووارسو تبحثان خطة لتثبيت سيطرة بولندا على «ممتلكاتها التاريخية» في أوكرانيا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت 67 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفاد الناطق العسكري إيغور كوناشينكوف، بأن من بين المواقع التي تم قصفها 6 مراكز للقيادة، ومخازن كبيرة للصواريخ والمدفعية والوقود، و55 موقعاً لتركز القوى البشرية العاملة والمعدات العسكرية.

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز «سو 24» تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق بلدة نيكولايفكا في لوغانسك. وأعلنت القوات الروسية أن المدفعية الأوكرانية قصفت صباح أمس مدينة خيرسون، التي يسيطر عليها الجيش الروسي منذ أسابيع.

قال الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الحلف مستعد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في الحرب مع روسيا لسنوات.

بعد أسابيع من الجدل بين الأحزاب السياسية في ألمانيا، مرّر أخيراً البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) قانوناً يدعو الحكومة لتصدير أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، لتمكينها من الدفاع عن نفسها في حربها مع روسيا.

عقد قصر الإليزيه الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الذي يمكن اعتباره «وداعياً»، إذ من المفترض أن يعمد رئيس الحكومة الحالي جان كاستيكس إلى تقديم استقالته في الساعات أو الأيام القليلة القادمة ليعمد ماكرون بعدها إلى تسمية من سيخلفه في قصر ماتينيون (مقر رئاسة الحكومة) ليتم بعدها تشكيل الحكومة.

نفت الصين صحة تقارير أفادت بأنها تخطط لبناء قاعدة بحرية في جزر سليمان. ووصفتها بـ«أنباء كاذبة».

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قال هذا الأسبوع إن إقامة قاعدة عسكرية صينية في جزر سليمان ستكون «خطاً أحمر» بالنسبة لحكومته، بعد أن وقعت بكين على اتفاقية أمنية مع الحكومة في هونيارا.

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أمس، عن أن الورشة الإيرانية الجديدة في «نطنز» لتصنيع قطع غيار أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم، أُنشئت في إحدى قاعات محطة تخصيب الوقود تحت الأرض هناك في خطوة تهدف إلى حمايتها من هجمات محتملة.

أقر مجلس النواب الأميركي بإجماع كبير مشروع قانون لوقف برنامج الطائرات المسيّرة الإيراني، ويفرض عقوبات على الداعمين له.