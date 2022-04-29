نداء الوطن – باتريسيا جلاد

تحت عنوان " أول قرار قضائي يُنهي حصرية الإستيراد: هل يجوز تطبيقه أو الطعن به؟ " كتبت "جلاد" أصدر القاضي رالف كركبي بصفته قاضياً للأمور المستعجلة في المتن، قراراً يوصف بأنه الأجرأ، كونه يعطي الصلاحية لأي شركة أو فرد لاستيراد منتجات فقدتها السوق اللبنانية من دون إمكان التحكم بحصرية توفيرها من قبل الوكيل الحصري. ويأتي هذا القرار بعد أن كان العديد من الشركات والأفراد يكتنز من حصرية البضائع والمنتجات التي بدأ الشعب اللبناني يتنبّه إلى فقدانها. وبنى القاضي قراره على نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون المنافسة رقم 2022/281، وبذلك يكون القرار المذكور قد كسر حاجز الاحتكار والحصرية.وفي هذا السياق، علّقت مؤسّسة "جوستيسيا" الحقوقية على هذا القرار ومدى قابليته للتطبيق واعتبر المنسّق التنفيذي للمؤسسة فارس أبي خليل أنها بادرة خير لصدور أول حكم يطبق قانون المنافسة رقم 281/2022،

وأضاف أنّ الشروط المذكورة التي نخشى أن يكون الحكم قضى بها من دون سند قانوني يصعب جداً إثباتها في ظل عدم وجود معايير لاعتبار البضاعة "مفقودة من السوق" أو إثبات "عدم قدرة الوكيل الحصري السيطرة على حصريتها"، ممّا قد يكون ثغرة ونخشى أن تفتح المجال للتأويل وصعوبة التطبيق". وفيما يتعلق بقابلية الحكم للطعن اعتبر أن "القانون رقم 281/2022 لم ينص على الشروط التي استند اليها الحكم، كما أنه لم يفتح المجال للاستنساب في وضع شروط إضافية غير المنصوص عليها. لذا، نخشى أن يؤدي هذا الأمر للطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بقضايا العجلة".

اللواء – كارول سلوم

تناولت موضوع النازحين السوريين وقالت أعيد تحريك ملف النزوح السوري وتداعياته في الجلسة الأخيرة التي عُقدت لمجس الوزراء انطلاقا من مشاركة بعض السوريين في أعمال تهريب وجرائم مختلفة. وما حضر من وقائع مثبتة داخل الجلسة اظهر أن معظم جرائم السلب والسرقة والقتل يقف خلفها سوريون، فضلا عن أن وزراء شكوا من مزاحمة سوريين في الصناعة من خلال وسائل غير شرعية كما دعا وزراء آخرون إلى ترحيلهم . غير أن الكلام الذي قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن ملف النازحين يجدر التوقف عنده، وهي ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عن انعكاسات هذا النزوح، رافعاً الصوت بوجه من يعمل على إبقاء النازحين في لبنان، حتى أنه شكك بوجود نوايا سيئة تجاه البلد. كذلك برز توجه يقضي بتفعيل لجنة النازحين، دون تحديد من الجهة الوزارية التي ستعمد إلى ذلك. وفي المعلومات أن لجنة عودة النازحين السوريين ستجتمع يوم الجمعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفي عداد الوفد الوزير شرف الدين. وفي هذا السياق، تقول مصادر سياسية مطلعة أنّ الملف كان يجب أن يعالج منذ فترة والا يتأخر أو ينتظر حوادث معينة كي يعود إلى الواجهة مجددا، ملاحظة أن الوقائع والأدلة الموجودة تبين بوضوح أن عددا لا بأس به من السوريين غير راغب في العودة، كاشفة عن هواجس لدى هؤلاء تتصل بتصفيتهم وهذا ما يتبلغ به السوريون من منظمات دولية. أمّا فيما خصّ العودة الآمنة للنازحين السوريين كان المسؤولون السوريون أشاروا في وقت سابق إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السورية حول تسهيل عودة اللاجئين ومن أبرزها: مراسيم العفو الصادرة عن الرئيس السوري وتأجيل خدمة العلم ومنح البطاقتين الشخصية والأسرية لمن فقدها واستخراج الوثائق المفقودة لمن فقدها في دول اللجوء وخدمات تتّصل بترميم مراكز ومبانٍ والكهرباء والمياه. وتقول المصادر أيضاً أنّ هناك تقريراً أعده وزير الداخلية والبلديات اللبناني حول تأثير النازحين السوريين على لبنان والذي أعدّته الخلية الأمنية المركزية التابعة للوزارة بدعم تقني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومن الواضح أن هذا الملف سيؤجل إلى ما بعد الانتخابات، كذلك لا بد من انتظار ما يحمله اجتماع اللجنة الوزارية وما إذا كان هذا الملف سيعود إلى الحكومة مجددا ام سيطوى الى حين تحضير اللحظة المناسبة لطرحه مع العلم أنه من الملفات العاجلة وورد في البيان الوزاري للحكومة.