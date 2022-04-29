الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى الاجتماع غدا

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع، إلى اجتماع الجمعة، الساعة ٢ بعد الظهر في بعبدا، للبحث في التحضيرات الأمنية للانتخابات النيابية ومواضيع أمنية أخرى.

وكالة الأناضول

الملك سلمان يستقبل الرئيس أردوغان في جدة

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية في مدينة جدة.

وعقد الرئيس أردوغان لقاء مع العاهل السعودي عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت في قصر السلام الملكي، مساء الخميس. وتبادل الزعيمان أطراف الحديث مع وفدي البلدين بعد ترديد النشيدين الوطنيين التركي ثم السعودي في إطار الاستقبال. وبعد انتهاء اللقاء الثنائي المغلق بينهما، انتقل الرئيس أردوغان والملك سلمان إلى مأدبة عشاء.