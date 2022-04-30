TL

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​، في تقريرها اليومي حول فيروس "كورونا"، عن تسجيل "91 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1096854، كما تم تسجيل حالتي وفاة".

المنار

أعلنت ​وزارة الزراعة​، عن "إطلاق حملة مكافحة حشرة السونة في حقول ​القمح​ والشعير في نطاق محافظتي ​البقاع​ و​بعلبك الهرمل​ ، حيث سيتم الرش بواسطة طوافات ​الجيش اللبناني​ حيث تبدأ عمليات الرش ابتداء من 5 ايار 2022"

nbn

لوجستياً وربطاً بخطوط نجاح العملية الإنتخابية أبلغ وزير الطاقة وليد فياض المجلس أنه سيكون هناك تغذية بالتيار الكهربائي في مراكز لجان القيد الصغرى والكبرى، أما مالياً فأعلن وزير المال يوسف الخليل السعي لتأمين كامل الاعتمادات المرصودة للانتخابات قبل موعدها.

mtv

رغم الكارثة الانسانية في طرابلس ، فان مراكب الهجرة لم تتوقف . قيادة الجيش اعلنت انها اوقفت خمسة مواطنين اثناء تحضيرهم لتهريب حوالى 85خمسة وثمانين شخصا عبر البحر بطريقة غير شرعية . الخبر خطير، وخصوصا انه يأتي بعد اقل من خمسة ايام على كارثة لم يعرف حتى الان العدد النهائي لضحاياها.

NTV

تحت سقف مجلس الدفاع أدلى الوزراء المختصون والقادة الأمنيون بجاهزيتهم حيال العملية، فأعلن قائد الجيش التعاون بين الأجهزة كافة لضبط يوم الانتخاب.

OTV

يجب أن ينظر إلى الانتخابات المقبلة من الناحية السياسية. فلا اللوحات الإعلامية المكلفة تنفع بعد اليوم، ولا الصراخ يفيد، ولا التجييش المذهبي والطائفي والحزبي يجدي أساسا في شيء… فوحدها أصوات اللبنانيين الحرة في صناديق الاقتراع في لبنان والخارج ستكون هي المعيار…

LBC

الدنيا انتخابات، ما التقى اثنان إلا وكان هذا الاستحقاق الديموقراطي ثالثهما ، والمعارك لا تخلو من المفارقات.

الميادين

أعلن رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الايطالية، أدولفو أورسو أنه تم الاتفاق مع الحكومة على إضفاء السرية على الدفعة الثانية من قائمة المساعدات العسكرية ل​اوكرانيا​ التي أقرها البرلمان.

الجزيرة

لفت رئيس جمهورية ​مقدونيا​ الشمالية ستيفو بنداروفسكي، إلى أنّ "الوضع في ​أوكرانيا​ مريع والجنود الروس يرتكبون فضائع"، موضحًا "أننا نواجه أشكالا متعددة من التدخلات الروسية، ولهذا طردنا دبلوماسيين روس".

العربية

ذكر وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، أن "الوضع السياسي العسكري في ​أفغانستان​ استقر نسبيا منذ انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (​الناتو​) من البلاد وعودة ​طالبان​ إلى سدة الحكم، وثمن الجهود التي تبذلها السلطات الجديدة من أجل العودة إلى الحياة السلمية واستئناف العمل الطبيعي للاقتصاد الوطني وضبط الأمن والنظام".