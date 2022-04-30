لبنان الحر

حدد وزير التربية والتعليم العالي ​عباس الحلبي​، عطلة الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة، لمناسبة حلول ​عيد الفطر​ المبارك، ابتداء من صباح الاثنين الواقع فيه 2/5/2022، ولغاية مساء الأربعاء الواقع فيه 4/5/2022.

صوت لبنان

أشار النائب ​جميل السيد​، إلى أن "اليوم 29 نيسان، هو ذكرى تحرير الضباط الأربعة بعد إنفضاح مؤامرة ​شهود الزور​ الذين جنّدهم ​سعد الحريري​ مع ميرزا و​ريفي​ والحسن لتضليل التحقيق بوالده وتوجيه التهمة زوراً للضباط و​سوريا​، ولعنة ​رفيق الحريري​ أصابت سعد والحسن وميرزا".

radio orient

أعلن النائب ​ادكار طرابلسي​ عن "اقتراب تشكيل المجالس التحكيمية التي لطالما انتظرها ​اتحاد لجان الاهل​ في ​المدارس الخاصة​"، وكان تابع الموضوع مع وزيري التربية ​عباس الحلبي​ والعدل ​هنري خوري​ اللذين اكدا ان "الملف قد أنجز وصار على طاولة مجلس الوزراء لاقراره بأول جلسة، الأمر الذي يطمئن لجان الاهالي وينصفهم عند حصول اشكاليات مع ادارات المدارس في وضع الموازنات المدرسية".

اذاعة النور

لفت الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، إلى أن "هذا اليوم هو للإضاءة على الظّروف الصّعبة الّتي يعيشها الفلسطينيّون داخل فلسطين وفي الشّتات ومخيمات اللاجئين في كل دول المنطقة، وعلى الجهاد والصبر والتضحية والصمود الاسطوري والعمليات المذهلة التي ينفذها ابناء هذا الشعب".

صوت المدى

لفت رئيس "​التيار الوطني الحر​"، النائب ​جبران باسيل​، في لقاء مع العسكريين القدامى، إلى "أننا انبثقنا من الجيش اللبناني وسرنا مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لأنه اعطى معنى لكلمات الشرف والتضحية والوفاء، ولأنه مثل الشرعية في وقت كان السلاح متفلتا والميليشيات تقوم بارتكابات".