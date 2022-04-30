اشتدت حدة المعارك في شرق أوكرانيا في ظل محاولات روسية جديدة للتقدم على أكثر من جبهة، بالتزامن مع شن ضربات على كييف تهدف، على ما يبدو، لتدمير منشآت الإنتاج الحربي.وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، بأن «القوات الجوية الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى ورشات إنتاج تابعة لشركة (أرتيوم) المعنية بصناعة الصواريخ والصناعة الفضائية في مدينة كييف».وأضاف الناطق أن الجيش الروسي استهدف بصواريخ «كاليبر» بعيدة المدى تم إطلاقها من البحر، ثلاث محطات كهربائية في محيط محطات سكك حديد فاستوف جنوب غربي كييف وكراسنوسيولكا في مقاطعة أوديسا جنوب البلاد وبولوني في مقاطعة خملنيتسكي غرب البلاد.

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بأنها حاولت إذلال الأمم المتحدة بإطلاق الصواريخ على كييف خلال زيارة أمين عام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش للمدينة، الذي حمل بدوره علناً على فشل مجلس الأمن في التعامل مع غزو روسيا لأوكرانيا، مشيداً بـ«صمود» الشعب الأوكراني.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن ما نقل عنه بأن الحرب النووية واردة ليس دقيقاً. وقال: «يجب أن لا تنشب حرب نووية بتاتاً». وشدد على أن «أهداف عمليتنا العسكرية في أوكرانيا غير قابلة للنقاش»، قائلاً: «سنحقق ما نريد في أوكرانيا قريباً».

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة «ستدعم بقوة» انضمام السويد وفنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسي، الناتو إذا قررتا السعي إلى ذلك، في تصريحات يرجح أن تؤدي إلى رد غاضب من موسكو، التي هددت أخيراً بنشر أسلحة نووية وصواريخ أسرع من الصوت قرب حدود البلدين إذا اختارا الانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة من نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو لحضور قمة «العشرين» المزمع عقدها في جزيرة بالي في تشرين الثاني المقبل. وبدا أن الإعلان عن الدعوة حاليا حمل دلالات مهمة بالنسبة إلى موسكو التي أكدت أن الغرب لن ينجح في عزل بوتين.

قال مسؤولون أفغان إن انفجاراً قوياً وقع في مسجد بغرب العاصمة كابل، خلال صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل خمسين شخصاً على الأقل وإصابة 15.

طالب القائد الأعلى لأفغانستان هبة الله أخوند زاده، مجدداً، المجتمع الدولي، بالاعتراف بحكومة «طالبان»، قائلاً إن العالم تحول إلى «قرية صغيرة»، ومن شأن إقامة علاقات دبلوماسية مناسبة أن يساهم في حل مشكلات البلاد.

تفاقم التوتر بين أثينا وأنقرة، خلال الأيام الماضية، على خلفية تبادل اتهامات بشأن انتهاك المجال الجوي في بحر إيجه.

وقالت تركيا إنها ردّت على طلعات وصفتها بـ«الاستفزازية» وانتهاكات للقوات الجوية اليونانية فوق جزر بحر إيجه، ردّاً على استدعاء اليونان سفيرها في أثينا وتسليمه احتجاجاً شديد اللهجة على انتهاكات للطيران الحربي التركي للأجواء اليونانية فوق بحر إيجه. وأكدت أن اليونان هي الطرف الذي بدأ بالاستفزاز.