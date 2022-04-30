الأخبار/ ميسم رزق

تناولت موضوع الانتخابات في دائرة "بيروت الثانية" وقالت يسود الظن بأنّ "الحملة" التي يتعرّض لها فؤاد السنيورة بأمرٍ من الرئيس سعد الحريري هي ما يُهدد فوز اللائحة المدعومة منه في دائرة "بيروت الثانية" أو في دوائر أخرى. ولأن الصوت السنّي القادر على التأثير في مصير المرشحين في دوائر عدّة مستقبلي الغالب، ترجح التقديرات أن لائحة "بيروت تواجه" لن تنال أكثر من حاصل، وأن المرشّح الفائز فيها "على الأغلب لن يكون سنياً". وتؤكد مصادر أنّ النواب السنّة في بيروت الثانية سيتوزعون على لوائح الأحباش (٢) والجماعة الإسلامية (١) وفؤاد مخزومي (١) واحتمال أن يكون هناك مقعد من نصيب لوائح قوى المعارضة. وأضافت صحيح أن عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى بيروت وحراكه ولّدا اندفاعة انتخابية، لكنها ليست كافية لإنقاذ السنيورة، فموقف الحريري وموقف بيئته وتياره وكوادره في حال بقي على ما هو عليه، سيكون ذا تأثير كارثي على رئيس الحكومة السابق المتمرد على البيت الحريري. والمعضلة الأولى التي تواجه السنيورة، وفقَ مصادر في اتحاد العائلات البيروتية، هي "فقدان الرغبة" في التصويت ليس "حباً بالحريري وإنما بغضاً بالسنيورة". والمصادر نفسها، المطلعة على عمل الماكينات الانتخابية، تؤكّد أن نسبة التصويت السني وفقَ ما يظهر "لن تتجاوز ٨ آلاف إلى عشرة آلاف صوت"، فحتى الذين يعملون اليوم في عدة ماكينات انتخابية "يعملون مقابل المال لا المشروع، ولا يعتبرون أنفسهم ملزمين بالتصويت". وتلفت المصادر الى أن "السنيورة أقنعَ من ترشحوا على اللائحة التي يدعمها بأنها ضامنة لأربعة حواصل، لكن ذلك مستحيل وفقَ ما نلمسه من العائلات"، وهذا الأمر أُبلِغ للسنيورة من شخصيات عائلية وازنة وسمعه من المفتي عبد اللطيف دريان قبل الإعلان عن اللائحة. وفي هذا السياق، وبحسب مصادر مطلعة، أشار السفير السعودي إلى "احتمال أن تطلب الرياض من الإمارات إبلاغ الحريري الخروج قبلَ الانتخابات ببيان يدعو الى المشاركة الكثيفة في الانتخابات"، وهو ما وصل الى مسامِع الحريري.

الديار/ دوللي بشعلاني

تحدّثت عن الانتخابات النيابية وقالت قبل 6 أيّام من موعد إجراء الانتخابات النيابية للبنانيين المقيمين في الدول العربية في 6 أيّار المقبل، و8 أيّام للمقيمين في الدول الغربية في 8 منه، لا تزال الشكوك تُطرح من قبل البعض عن إمكانية تطيير الانتخابات النيابية. ويستند هذا البعض على أنّ إضراب القضاة والموظّفين، قبل يوم من الاستحقاق، والذين هم عامل أساسي في تسيير العملية الانتخابية، قد يُستخدم كذريعة للإطاحة بالانتخابات في دول الخارج أولأً. وفي هذا السياق، أكدت أوساط ديبلوماسية عليمة أنّ كلّ ما جرى من تشويش على العملية الانتخابية وعلى صحّة نتائجها حتى قبل حصولها، لن يؤدّي الى "تعطيل" أو "تطيير" العملية الانتخابية، ولن يؤثّر على حسن سير العملية، خصوصاً بعد جلسة المجلس الدفاع الأعلى التي عُقدت في قصر بعبدا فإنّ إمكانية أن يؤدّي أي أمر، أو أي سبب من الأسباب الى عرقلة العملية الانتخابية بات من الماضي. وتقول الاوساط بأنّه رغم كلّ التحضيرات التي قامت بها وزارتا الخارجية والداخلية، على مدى الأشهر الأخيرة الماضية، والتي لا تزال مستمرّة لإنجاح العملية الانتخابية التي تبدأ في دول الخارج، يبقى ثمّة قوى سياسية غير مستفيدة من نتائجها، لهذا تعمد إلى التشويش على الأعمال المنجزة من دون وجه حقّ.ومن هنا، شدّدت الأوساط عينها على أنّ الاستمرار في وضع الاستحقاق الانتخابي المرتقب في دائرة الشكّ، لن يفيد أي جهة.