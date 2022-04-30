الوكالة الوطنية للإعلام

المجلس الأعلى للدفاع بحث في ترتيبات الانتخابات عون: للتنسيق الأمني والإداري ميقاتي: للمحافظة على هيبة الدولة

طلب المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات "تنسيق الجهود لانجاح الاستحقاق الدستوري". وقرر "تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية"، مؤكداً على دور هيئة الاشراف على الانتخابات وعلى أهمية تنفيذ مهامها. وشدد الرئيس عون على "اهمية التنسيق الأمني والإداري لانجاز الانتخابات النيابية من دون أي اشكال"، داعياً إلى "اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الاشراف على الانتخابات". أما الرئيس ميقاتي، فشدد على "أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة مؤسساتهالضمان حماية المواطنين". وقال: "نحن مع حقوق الانسان وحرية الرأي لكن أي تجاوز للحدود من دون رادع يؤثر سلبا، ويجب ان نكون محصنين ونحمي وطننا من الذهاب في اتجاه الهاوية". وفي ختام الاجتماع، تلا المصطفى البيان التالي: ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة للمجلس الأعلى للدفاع في حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومعاونيهم والمحافظين ورئيس هيئة الاشراف على الانتخابات والمدير العام للأحوال الشخصية والمدير العام للشؤون السياسية في وزارة الداخلية.

في مستهل الجلسة، تحدث رئيس الجمهورية فلفت الى ان الاجتماع مخصص للبحث في الترتيبات الخاصة بالانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل، على ان تبدأ في دول الانتشار في 6 و8 أيار. وأضاف الرئيس عون: ان ضمان نجاح الانتخابات النيابية يكون في جانب مهم منه من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارية. ولا بد في هذا السياق من التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات متتالية بين الأجهزة والقوى المعنية لضمان نجاح الإجراءات التي سيتم تطبيقها قبل الانتخابات وفي خلالها وبعدها.

وكالة الأناضول

الرئيس أردوغان يغادر السعودية

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، المملكة العربية السعودية عائدا إلى بلاده، في ختام زيارة رسمية استغرقت يومين. وكان في وداع أردوغان في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان بن عبد العزيز، وسفير أنقرة لدى الرياض فاتح أولوصوي، وممثل تركيا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد متين أكر، ومسؤولون آخرون. استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس التركي بمراسم رسمية في مدينة جدة. وعقد الرئيس أردوغان لقاء مع العاهل السعودي عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت في قصر السلام الملكي. كما التقى أردوغان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مدينة جدة، وعقدا لقاء مغلقا في قصر السلام. ورافق الرئيس التركي عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار، والعدل بكر بوزداغ، والصحة فخر الدين قوجة، والخزانة والمالية نور الدين نباتي. كما رافقه وزيرا الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والتجارة محمد موش، إضافة إلى نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" بن علي يلدريم، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.