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ساعات معدودة من الآن وتدخل البلاد في صلب المدار الانتخابي من خلال تنفيذ أولى فترات الصمت الانتخابي التي تبدأ الساعة صفر من هذه الليلة إيذاناً بانطلاق المحطة الأولى من اقتراع اللبنانيين المنتشرين وتحديداً في البلدان العربية والإسلامية التي تعمتد يوم الجمعة عطلة أسبوعية وقد استبق المعنيون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية في تلك البلدان الاستحقاق بالتأكيد على الجهوزية لإتمام الاستحقاق الديمقراطي وفق ما هو مرسوم مركزياً.

المنار

صخب انتخابي مع تآكل المهل الفاصلة عن موعد الاقتراع، وعلى بعد ساعات من الخميس - كأول صمت انتخابي على نية افتتاح صناديق الخارج يوم الجمعة.

nbn

عشية الصمت الانتخابي قبيل المرحلة الأولى من انطلاق عملية الاقتراع في الخارج، لم يخرق هدوء عطلة عيد الفطر سوى الصوت الانتخابي الذي بقي عالياً ووصل في بعض الأحيان إلى حد الإشتباك الكلامي من خلال نوبة سجالات توزعت في أكثر من إتجاه ولم يشهدها أي إستحقاق إنتخابي سابق.

mtv

منتصفُ هذه الليلة يبدأ الصمتُ الإنتخابي، فيتوقّفَ المرشّحون إلى النَدوة البرلمانيّة عن الكلام المباح وغيرِ المباح. وبدءاً من يوم غدٍ ينطلقُ العدُّ العكسي للإنتخابات في بلدان الإنتشار التي ستُجرى على يومين : الجمعة والأحد. في المبدأ الإستعدادات اُنجزت، والإستحقاقُ رغمَ كلِّ الثغرات على صعيد انتخابِ المنتشرين يسير في الإتجاه الطبيعيّ.

NTV

عند منتصف الليلة يصفر العداد إيذاناً ببدء الصمت الانتخابي على مشارف انطلاق الجولة الأولى باقتراع المغتربين، وعند لحظة الصمت الانتخابي، قررت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الخروج من دائرة صمتها المالي، وتسليم المدعي العام التمييزي كل حسابات رجا سلامة في ثمانية مصارف.

OTV

من شمال لبنان إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، وعلى امتداد دوائره الانتخابية، وفي بلدان الانتشار، كل الجبهات الانتخابية مشتعلة بين متنافسين، لكن عدواً واحداً بثلاثة رؤوس يتربص شراً بجميع اللبنانيين من دون استثناء.

LBC

إنه الوقت ليقول المغترب كلمته، وأخيراً سيقولها اعتباراً من بعد غد الجمعة ثم الأحد، من أميركا إلى اوستراليا، ومن أوروبا إلى أفريقيا. على رغم كل الملاحظات على ما سمي "شوائب"، وعلى رغم أن الخارجية ردت بأن "ما كتب قد كتب"، فإن الإغتراب سيستطيع أن ينتخب: لا ضغط عليه، لا مشاكل تقنية تتعلق بالكهرباء مثلاً، وكما التعويل في الداخل على كثافة الاقتراع، كذلك التعويل في بلدان الاغتراب على كثافة الاقتراع.

الميادين

كشفت المتحدثة الرسمية باسم ​وزارة الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​، عن وجود مسلحين ومرتزقة من "​إسرائيل​" يقاتلون في ​أوكرانيا​ إلى جانب القوميين المتطرفين.

الجزيرة

اعتبرت الحكومة ​المجر​ية، أن لا ضمانات لأمن طاقة المجر في مشروع الحظر الأوروبي للنفط الروسي.

ولفت المكتب الإعلامي للحكومة المجرية، في بيان، إلى "أننا لا نرى أي خطّة أو ضمانات لكيفية إدارة الانتقال (من استخدام ​النفط​ الروسي إلى عدمه) على أساس الاقتراحات الحالية، وما الذي سيضمن أمن الطاقة في المجر".

العربية

يتسلم إيمانويل ماكرون السبت منصبه رئيساً لفرنسا​ بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان، كما علمت وكالة "فرانس برس" من مصادر في الرئاسة الفرنسية الثلاثاء.