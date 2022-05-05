لبنان الحر

منحت الدولة الفرنسية عبر سفيرتها ​آن غريو​، رئيس ​جامعة القديس يوسف​ ​سليم دكاش​، وسام ​جوقة الشرف​ الفرنسية برتبة فارس، في احتفال في السفارة في بيروت حضره وزير التربية القاضي عباس الحلبي ورؤساء جامعات ونواب رئيس جامعة القديس يوسف والعمداء والمديرون وأسرة دكاش وعدد من أصدقائه.

صوت لبنان

عقد ​المطارنة الموارنة​ اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك ​الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وناقشوا شؤوناً كنسية ووطنية. وفي الختام أصدروا بياناً، قالوا فيه: "يعرب الآباء عن استنكارهم لمماطلة المسؤولين في القيام بالإصلاحات التي لا بد منها، لكي يتم التعاون بين لبنان و​صندوق النقد الدولي​، لما فيه خير الوطن والبدء في تنفيذ ​خطة التعافي​ التي ستنتشل البلاد من محنتها، وتعيد الاقتصاد الحر فيها إلى الأوضاع الطبيعية بأسرع وقت".

radio orient

أعلنت "​بيروت​ مدينتي" انسحابها من المعركة الانتخابية في بيروت الثانية وهي مستمرة في ترشحاتها في ​بيروت الأولى​، وتضم كل من فيصل محي الدين تمراوي، سارة ياسين، باولا ربيز، ريميه ابو شقرا، ناهدة خليل، مهى الراسي.

اذاعة النور

التقى المفتي الجعفري ​الشيخ أحمد قبلان​، في مكتبه في ​دار الإفتاء​ الجعفري، ​وزير الاقتصاد​ والتجارة ​أمين سلام​، للبحث في الأوضاع العامة في البلاد وإمكانية اتخاذ الخطوات المناسبة للتخفيف من الأزمة المعيشية الخانقة التي يعيشها معظم الشعب اللبناني.

صوت المدى

أشار ​وزير السياحة​ ​وليد نصار​ الى أن "صيفاً سياحياً حاراً ينتظرنا هذه السنة بعد جائحة كورونا بحسب الحجوزات وخطوط الرحلات التي تبشر بعودة كثيفة للمغتربين".