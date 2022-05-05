وصف الرئيس الإيراني، ​ابراهيم رئيسي​، مواقف ​الكويت​ تجاه المؤامرات الإقليمية بانها واعية، مؤكداً على "ضرورة عودة العلاقات الإيرانية الكويتية إلى حجمها الحقيقي كبلدين صديقين قديمين" ووصف المواقف الكويتية تجاه المؤامرات الإقليمية بالواعية، وأعرب أمير الكويت خلال الاتصال عن أمله باستضافة الرئيس الإيراني في الكويت، مشيراً الى أن "اللقاءات بين مسؤولي البلدين خاصة كبار المسؤولين من شانها ان ترسخ العلاقات الثنائية وتعزز الجهود المشتركة لتوفير المصالح المشتركة.

أعلنت مندوبة أميركا الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا جرينفيلد، أن "واشنطن لا تستبعد عدم التوصل إلى اتفاقات حول خطة العمل الشاملة المشتركة في ما يخص الاتفاق النووي مع إيران".

أشار ​السفير الأميركي​ في ​إسرائيل​، توماس نايدس، إلى أن "بلاده تواصل السعي للتوصل إلى اتفاق مع ​ايران​ في ​مفاوضات فيينا​" وأضاف نايدس، أنه "كان يمكن أن تدخل المنطقة في أتون حرب أخرى لكننا نجحنا في الحؤول دون ذلك"، وتابع السفير الأميركي "أننا كنا صريحين في بيان موقفنا في التزامنا بوضع الحرس الثوري في قائمة الإرهاب".

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، أنه يلغي اتفاقيات وضع القوات التي تحدد الإطار القانوني لوجود قوات برخان الفرنسية وقوات تاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي التي أبرمت عام 2014 بين مالي وفرنسا. واتهم المجلس العسكري، الجيش الفرنسي بـ"التجسس" و"التخريب" بعد أن نشرت رئاسة الأركان الفرنسية مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيرة قرب قاعدة غوسي (وسط مالي) التي سلمتها فرنسا في أبريل الماضي لمالي، تظهر بحسب قول رئاسة الأركان الفرنسية "مرتزقة روس يدفنون جثثاً، لاتهام فرنسا بارتكاب جرائم حرب".

رأت السلطات الفرنسية، أن قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس "غير مبرر". وتنفي رسميا أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي (الاتفاقيات) قد ينسب إلى قوة برخان" الفرنسية العاملة هناك. واستبعدت أي تداعيات على الجدول الزمني للانسحاب الحساس لقوة برخان الفرنسية، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري بشكل منظم كما هو مخطط بحلول آب.

عين حلف شمال الأطلسي الجنرال الأمريكي، كريستوفر كافولي، قائداً أعلى لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط تصاعد التوتر بين الحلف وروسيا، وسيخلف كافولي الجنرال تود د. وولترز، خلال حفل تسلم وتسليم هذا الصيف سيجري في المقر العام الكبير لقوات الحلف قرب مونس في بلجيكا.