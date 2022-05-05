اللواء/ عمر البردان

قال إنه مع انطلاق قطار الانتخابات النيابية من محطته الأولى في الثامن من الجاري، باقتراع المغتربين في الدول العربية، فإن الطريق قد أصبحت سالكة أمام هذا الاستحقاق المقرر في 15 الجاري، حيث الأنظار مشدودة للمسار الذي ستسلكه العملية الانتخابية، وما سيستتبعها من رسم للخريطة السياسية، في ضوء النتائج التي ستسفر عنها هذه الانتخابات، وتحديداً ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي في الخريف المقبل. ومع اكتمال الاستعدادات الإدارية واللوجستية التي تقوم بها وزارة الداخلية والبلديات، فإن الخطة الأمنية التي تم وضعها من أجل تأمين حسن سير العملية الانتخابية في جميع المناطق اللبنانية، ستكون كفيلة بتأمين الأجواء الملائمة للناخبين ليقوموا بالاقتراع بسلاسة ودون عراقيل. وتوقّع أن الصورة الانتخابية لدى الطائفة السنية في حالة إرباك سائدة في صفوفها حيث يمتنع عدد كبير من ناخبيها عن المشاركة في الاستحقاق النيابي.

الأخبار/ عبد الله قمح

لفت إلى أن كارثة "مركب الموت" الذي غرق قبل أسبوعين قبالة طرابلس فتحت الأعين على تجارة تحصل في وضح النهار، نشأ في ظلّها اقتصاد موازٍ لا يقلّ أهمية عن الاقتصادات الهجينة الأخرى التي وُلدت من رحم الأزمات. دورة اقتصادية تعتمد على الدولار "الفريش" كمورد، محميات خاصة، وأثرياء جُدد، حيث تستحوذ مجموعة عائلات على ما يصطلح تسميته بـ"تجارة الموت" في الشمال. غالباً كانت تلك العائلات تمتهن الصيد، ومع بدء الحرب في سوريا ونزوح آلاف السوريين إلى لبنان وازدهار مهنة التهريب، استبدل كثيرون كارهم وتحوّلوا إلى تجارة التهريب مُهرّبين فخلقوا سوقاً وبورصة أسعار تتبدّل وتتغير دورياً باختلاف الظروف ونسبة المخاطر المحدقة بكلّ عملية، سواء كانت أمنية أو مناخية. وبحسب متابعين للملف، كانت تكلفة الرحلة في البدايات تُراوح ما بين 800 إلى 1000 دولار أميركي للشخص، قبل أن تتطوّر خلال الأعوام اللاحقة وتبلغ بين 1000 إلى 1500 دولار بين عامي 2018 و2019. ومع دخول لبنان في أزمته الاقتصادية، اتجهت الأسعار صعوداً لتُراوح في عام 2022 ما بين 3500 إلى 4000 دولار أميركي مهما بلغ عمر الراكب. ونقل عن متابعون أن تشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع، خاصة في ظلّ اتساع رقعة الحملات الأمنية على المهرّبين من جهة، وزيادة الطلب على الهجرة غير الشرعية من جهة ثانية، سيّما من أبناء الشمال ومن السوريين، وهذا يرتّب استغلالاً واضحاً من قبل المهرّب، إلى جانب استقطاب هذه المهنة أشخاصاً جدداً ما يُهدّد بتوسّعها.

الديار/ دوللي بشعلاني

قالت: تتجه الأنظار إلى المرحلة الأولى من انتخاب اللبنانيين المغتربين الذين بلغ عددهم الإجمالي 225114 ناخباً للاقتراع في انتخابات العام 2022، في 58 بلداً في العالم. وتشهد الدول العربية اليوم الأول من اقتراع اللبنانيين بعد غدٍ الجمعة في 6 أيّار الجاري، لا سيما بعد "ثورة 17 تشرين" 2019، وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، اللذين يراهن الكثيرون على أنّهما بدّلا المزاج الشعبي كثيراً. ويبلغ عدد المسجّلين في الدول العربية وآسيا 56939 ناخباً، ما يعني أنّ نحو 50 ألف ناخب سيقولون كلمتهم الفصل غداً في صناديق الاقتراع في الدول العربية.