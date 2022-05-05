روسيا اليوم

العثور على رفات بشرية تحت أنقاض مبنى مسرح الدراما في ماريوبول

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن محققين تابعين للجنة التحقيق الروسية عثروا على رفات أحد السكان المدنيين داخل مبنى مسرح الدراما المدمر في مدينة ماريوبول. في وقت سابق، صرحت سلطات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه نتيجة تصرفات المسلحين الأوكرانيين في وسط ماريوبول، تم تدمير مسرح الدراما جراء انفجار، بينما كان وقتها في داخله ما قد يصل إلى عشرات المدنيين الذين استخدموا المسرح كمأوى أثناء القتال. وخلال فحص مبنى مسرح الدراما، عثر المحققون في الطابق السفلي على رفات شخص، يفترض أنه مدني، كان هناك لحظة الانفجار. ومما تبقى بعد الحريق، عدة عظام شبيهة بالأضلاع وجزء من الأنسجة الرخوة. وستخضع هذه الاكتشافات لمزيد من البحث، ولا تزال التحقيقات في موقع الجريمة جارية.