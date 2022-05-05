الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي: متمسكون بالعلاقات اللبنانية العربية والسعودية إلى جانب دول الخليج لا تترك لبنان

قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إن "الوقت أمام الحكومة قصير، ونواجه تحديات جمة في مختلف المجالات".

وفي حديث له عبر "تلفزيون لبنان" مع الزميل وليد عبود قال الرئيس ميقاتي "استطعنا أن نحقق الكثير من الأهداف التي رسمناها مثل اقرار المرازنة وتوقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي وإعادة لبنان على الخارطة السياسية العالمية فضلاً عن متابعتنا للملفات الداخلية، وفي طليعتها الانتخابات وبرنامج مساعدات العائلات الأكثر فقراً والكهرباء".

وتابع: "اقتصاد لبنان يعاني من "المرض" وللأسف أضعنا الكثير من الفرص التي توفرت لنا". وأضاف: "حصول لبنان على "ختم" صندوق النقد الدولي يمثل تأشيرة للدول المانحة لمساعدتنا".

وكالة الأناضول

اختلاف أوروبي بشأن قرار حظر النفط الروسي

اختلفت دول القارة العجوز في ما بينها بشأن مقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فرض حظر تدريجي على النفط الخام الروسي خلال 6 أشهر، والمنتجات المكررة حتى نهاية 2022.

وأعلنت سلوفاكيا، الأربعاء، موافقتها على أي قرار أوروبي من شأنه حظر واردات النفط الروسي، شرط منحها فترة انتقالية لتطبيقه، بينما عارضت ذلك المجر وأبدت ألمانيا مخاوفها.

وطلبت سلوفاكيا فترة انتقالية مدتها 3 سنوات لتفعيل الحظر الأوروبي على النفط الروسي.

وفي السياق، قالت الحكومة المجرية إن مقترح المفوضية الأوروبية لحظر النفط الروسي تدريجياً "لا يقدم أي ضمانات لأمن الطاقة المجري".

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة أنه "بناء على المقترحات الحالية، لا نرى خطة توضح كيفية النجاح في إنجاز فترة انتقالية، ولا ما قد يعطي ضمانات لأمن الطاقة المجري"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.