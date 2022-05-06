لبنان الحر

تفقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي غرفة العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة الانتخابات النيابية في الخارج التي أنشأتها وزارة الخارجية والمغتربين. وقال في خلال الزيارة: "إنها لحظة تاريخية ومهمة في وزارة الخارجية التي هي جسر حقيقي يربط لبنان المقيم بلبنان المنتشر، وهذا العمل هو خطوة إضافية لشد الأواصر بين لبنان واللبنانيين في الخارج. عندما نرى أن 220 ألف لبناني مغترب تسجلوا فقط للمشاركة في الانتخاب، فيما يبلغ عدد المغتربين الملايين، كنا نتمنى لو كانت المشاركة أكبر بكثير.

صوت لبنان

عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الرابطة السفير خليل كرم، وحضور رؤسائها السابقين: الأمير حارس شهاب، الدكتور جوزف طربيه، الأمير سمير أبي اللمع، النقيب انطوان قليموس والنائب السابق نعمة الله ابي نصر.

radio orient

أشار وزير الداخلية والبلديات ​بسام مولوي​، بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في دار الفتوى، إلى أنه "من هذه الدار الكريمة تشرفنا بهذه الصبيحة أن نكون من أول المهنئين لسماحة المفتي بالأعياد المباركة، ولنؤكد له أننا دائماً موجودون في هذا البلد لخدمة أهلنا، وخدمة جميع اللبنانيين، وأكدنا له ما أؤكده دائمًا، وهو اهتمامي مع كل ​القوى الأمنية​ بالوضع الأمنيّ، وسلامة كل المواطنين، وجهوزية ​وزارة الداخلية​ لإنجاز العملية الانتخابية بإذن الله بنجاح وبدون أي عوائق، وأنا من هنا أذكر اللبنانيين بأنَّ ​الحكومة​ التزمت بيانها الوزاري بإجراء الانتخابات، ووزارة الداخلية قامت بكل ما يلزم كي نصل إلى اليوم الذي نستطيع فيه أن نجري الانتخابات".

اذاعة النور

تابع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعى ​الشيخ علي الخطيب​ زيارته إلى ​إيران​، والتقى في مدينة قم المقدسة الوكيل العام للمرجع آية الله العظمى السيد علي السيستاني في إيران السيد ​جواد الشهرستاني​، الذي أقام مأدبة غداء تكريمية على شرف الخطيب بحضور حشد من علماء الدين، وكانت مناسبة جرى خلالها التباحث في القضايا والشؤون الدينية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

صوت المدى

وزارة الخارجية والمغتربين دعت 225,277 ناخب في الخارج للاقتراع، وقد نشرت جدولاً بأقلام الاقتراع في الخارج ليومي الانتخابات في 6 و8 أيار.