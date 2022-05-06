اللواء/ كارول سلوم

لفتت إلى أن البلاد دخلت فعلياً في فلك الانتخابات النيابية وما يسجل في المهلة الفاصلة عن هذا الاستحقاق، من مواقف مرتفعة السقف ينذر بمعارك في جميع المناطق اللبنانية، معارك يخشى أن تتنقل وتقضي على اليوم الانتخابي حتى قبل انتهائه. واستباقا لهذا النهار، وضع المجلس الأعلى للدفاع في جلسته الأخيرة خارطة طريق قوامها قرارات ذات طابع أمني مواكبة للانتخابات. لم يشر المجتمعون في ذلك الاجتماع إلى أية هواجس يمكن لها أن ترافقها، لكن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أوضح أنه ما لم يُصَرْ إلى التأسيس لمناخات إيجابية، فقد تكون البلاد مقبلة على مزيد من الإشكالات. ولأن المحطة المرتقبة، مفصلية فإن الكلام الذي يطلق من هذا الحزب أو ذاك أو حتى من القوى التغييرية المختلفة يضعها في سياق معركة الحياة أو الموت. وفي هذه الفترة بالذات، يشتد العصب ويتم توجيه النداءات للمشاركة وعدم المقاطعة وفي الوقت نفسه، يكثر التأكيد الرسمي أن الانتخابات حاصلة حاصلة ولا مبرر من عدم إجرائها، ويكاد يصبح التأكيد مرافقاً للحياة اليومية للبنانيين الذين يشكك بعضهم بها، لا بل أن قسماً لا يزال غير مقتنع بقيامها وسيظل محتفظا برأيه إلى حين حلول موعد الخامس عشر من أيار الجاري، وعند فتح صناديق الاقتراع. لا يبدو المشهد الإنتخابي الراهن عند عدد من المتابعين سوى مشهد متوقع لجهة التجييش، والاتصالات، والجولات الإنتخابية والإحصاءات وترتيب عملية توزيع مندوبين داخل الأقلام وآخرين في الخارج. والعملية متواصلة اقله في الساعات المقبلة.

الجمهورية/ ايفا أبي حيدر

أوضحت أنه بعدما أُرجئ البحث في كل الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية إلى ما بعد الانتخابات لتبتّ بها الطبقة السياسية الجديدة، وحده ملف الأجور وتعديل بدل تعرفة النقل للقطاعين العام والخاص وضع على طاولة البحث، فيزور رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير الاتحاد العمالي العام اليوم ويلتقي رئيسه بشارة الأسمر، للبحث في ملف تعديل بدل تعرفة النقل في القطاعين الخاص والعام، وذلك بعدما اقترب سعر صفيحة البنزين من الـ 500 ألف ليرة، على ان يتمّ التواصل لاحقاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لضمان التلازم في زيادة بدل النقل بين القطاعين الخاص والعام. ويُطرح هذا الملف في الوقت الضائع، وقبل تحوّل هذه السلطة التنفيذية الى تصريف الأعمال مع اقتراب موعد الانتخابات. في حين أنّ هذه الحكومة لم تفرج بعد عن مرسوم إعطاء مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص في لبنان قدره مليوناً و325 ألف ليرة، يُضاف إلى الحدّ الأدنى للأجور البالغ 675 ألف ليرة، والذي كان يُفترض صرفه في شهر نيسان الماضي، والذي لا يزال عالقاً في وزارة المالية من دون تقديم أي مبررات مقنعة. وقالت إنه وفق المعطيات المتوفرة، سيطرح رئيس الاتحاد رفع بدل النقل من 65 الف ليرة الى 150 الفاً. وتردّد انّ الهيئات تعتزم ان تقترح رفع بدل النقل الى 100 ألف ليرة بناءً على دراسة أعدّتها في هذا الخصوص.

الأخبار/ آمال خليل

قالت إنه مع اقتراب موعد الانتخابات، تزداد الضغوط على المحافظين والبلديات الذين أوكلت إليهم مهمة تزويد مراكز الاقتراع والفرز بالكهرباء في ظل إمكانيات محدودة، وشكوك تدور حول الالتزام بالخطة التي وضعتها وزارة الداخلية. وقد بدأ أمس تطبيق الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية والبلديات لتأمين "كهرباء الانتخابات". وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنها ستؤمن التغذية لمراكز لجان القيد الصغرى والكبرى (26 مركزاً) في المحافظات كافة، بدءاً من يوم أمس وحتى 14 أيار، بمعدل 14 ساعة يومياً، وعلى مدار الساعة في يوم الانتخاب وحتى اليوم التالي. فيما ستوفّر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التغذية لمراكز الاقتراع في البلدات التي تستفيد من معاملها الكهرومائية.