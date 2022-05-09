اللواء /غاصب المختار

قال أنه بالرغم من كل العراقيل والظروف الصعبة المالية والتقنية واللوجستية ومن طبيعة قانون الانتخاب المعقد والهجين، وبرغم الضجيج السياسي الانتخابي غير المبرر، أنجزت وزارتا الخارجية والداخلية انتخابات دول الاغتراب يومي الجمعة والأحد بكثير من الحِرَفية والشفافية، وبقدر قليل جداً من الملاحظات والمخالفات والشكاوى، لعل ابرزها كان خرق الصمت الانتخابي عشية الانتخابات بمواقف سياسية وترويجية لكل من القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب، لكنها ظلت ضمن السقف المعقول والمقبول، اما باقي الملاحظات فتركزت على امرين أساسيين: غياب أسماء الكثير من الناخبين عن لوائح الشطب حيث تبين انهم لم ينجزوا التسجيل الإلكتروني بالكامل وظلت بعض المعلومات ناقصة. وزحمة الناخبين أمام مراكز الاقتراع في بعض الدول نتيجة الإقبال الكثيف وضيق بعض مراكز الاقتراع كما حصل في دبي حيث تم تسجيل 19900 ناخب. لا شك ان بعض مجموعات المجتمع المدني وقوى التغيير المستقلة غير الحزبية بات لها مكان اوسع لدى الناخبين، لكن تفرّقها سيؤثر حكماً على نتائجها ولو حصلت على عدد أصوات معقول. ولفت إلى أن التعويل يبقى اكثر من الاغتراب على الانتخابات العامة يوم الاحد المقبل في لبنان، حيث عدد الناخبين المسجلين يناهز ثلاثة ملايين، وقد يقترع نصفهم تقريباً او اكثر قليلاً نتيجة الحملات السياسية التحريضية الجامحة للقوى السياسية. وأوضح ان في هذه الانتخابات ستظهر اتجاهات الناخبين فعلياً، وقوّة وفعالية مجموعات التغيير الحقيقية غير المرتهنة وغير المرتبطة بالخارج، والتي تسعى فعلاً لتصحيح الوضع العام للبلاد سياسياً واقتصادياً ومعيشياً. كما ستظهر القوة الشعبية للأحزاب التقليدية.

الجمهورية / جوني منيّر

أوضح أن الشرق الأوسط سيشهد زيارتين فائقتي الأهمية في شهر حزيران المقبل. ففي النصف الأول من حزيران سيزور رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس لبنان، في زيارة حُدّدت بعد الكثير من الجدل والمشاورات حول توقيتها. فخلال المرحلة الماضية أكثر البابا فرنسيس من ذكره للبنان في مواقفه الرسمية، وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذي أولاه للملف اللبناني. والزيارة المهمّة الثانية هي للرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة والجاري التحضير لها على أن تحصل في النصف الثاني من شهر حزيران.

الأخبار / آمال خليل

قالت: كثيرة هي الملفات التي تواجه الحكومة قبل الانتخابات النيابية المرتقبة ولعل أهمها إقرار القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي كشروط لا برام الاتفاق معه وابرز هذه القوانين الكابيتال كونترول و تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف وإقرار الموازنة. ونقلت عن الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني ان الشروط المسبقة المطلوبة من صندوق النقد الدولي هي مجموعة شروط تضمن أن تلتزم الحكومة اللبنانية بتعهداتها مشيراً ان الصندوق لا يريد توقيع اتفاق مع حكومة غير قادرة على تطبيق هذه الاتفاقية ولذلك طلب منها بعض الشروط المسبقة ليتأكد من مصداقيتها. وابرز هذه الشروط هي اقرار الكابيتال كونترول وتمرير الموازنة في مجلس النواب واقرار خطة توزيع الخسائر في الحكومة وتعيين شركة تدقيق لاكبر المصارف اللبنانية. واشار الى ان هذه الشروط صعبة التطبيق لأن الحكومة غير قادرة على اقرار خطة بشطب الودائع او ان تمرر قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب اضافةً الى الموازنة.



نداء الوطن /نوال نصر

قالت أن اللبنانيون في ابو ظبي ودبي صوّتوا بكثرة. اللبنانيون في كندا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وسويسرا وكل العالم صوّتوا... واللبنانيون، في لبنان، يرمون بالقرب من البحر شبكات الصيد وينتظرون صيداً وفيراً. وقالت: يافطة "هالمرة مش متل كل مرة" لافتة. وكتابات كثيرة على الحيطان. ننظر قبالة البحر. ننظر نحو أهراءات القمح. نقرأ عبارة: سنظل نقاوم. كل ذلك ونحن نستمع الى كلام الشبان والشابات اللبنانيين في الإغتراب يعلنون: ردوا لبنان بدنا نرجع على لبنان. الشباب اللبناني يرجو "دولته" والدولة تتناتش المقاعد بعدما شتتت كل الحقوق والأحلام. ولفتت إلى عبارة كتبت: تذكروا هذا التاريخ: 4 آب 2020... كُتبت إلى جانبها عبارة حديثة: عاقبوا فعلة 4 آب 2020 في 15 أيار 2022.