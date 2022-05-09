الوكالة الوطنية للإعلام

حاكم لوغانسك: ستون مفقودا إثر قصف مدرسة

اعتبر ستون شخصا في عداد المفقودين ويرجح مقتلهم بعد قصف استهدف مدرسة لجأوا إليها في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا، على ما أفاد حاكم المنطقة سيرغي غايداي .

وكتب الحاكم على موقع" تلغرام" وفق "وكالة الصحافة الفرنسية"، أن قرية "بيلوغوريفكا تعرضت لضربة جوية وأصابت القنابل المدرسة التي دمرت بالكامل للأسف"، مضيفاً "كان هناك تسعون شخصاً بالإجمال، أنقذ منهم 27".

وتابع: "قضى على الأرجح ستون شخصا كانوا في المدرسة" مشيراً إلى أن درجة الحرارة كانت مرتفعة جداً في الموقع بعد الانفجار الناجم عن القنبلة.

وأوضح: "كان من المستحيل على أجهزة الإسعاف خلال الليل العمل هناك بسبب الضربات. كان يتعين عليهم إضاءة الموقع، ما كان سيتسبب بعمليات قصف جديدة".

وقال: إن "أجهزة الإسعاف تنشط حالياً كما زارت بلدة شيبيليفكا المجاورة حيث أصابت قذيفة منزلا كان فيه 11 شخصا".

وأوضح: "ثمة فرص اكبر في أن يكون الناس على قيد الحياة" في المنزل موضحاً أنهم كانوا في قبو وأن القصف تم بواسطة المدفعية وليس بواسطة قنبلة ألقتها طائرة.