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قطعت الانتخابات النيابية الشك باليقين وأسقطت انطلاقتها الخارجية يومي السادس والثامن من أيار الحالي مقولة تأجيلها وتطييرها وترحيلها، فأصوات العرس الانتخابي الاغترابي الديموقراطي أودعت صناديق الاقتراع التي تحتفظ بها حتى إقفال آخر صندوق في لبنان مساء الأحد في الخامس عشر من أيار بعد المنازلة الكبيرة للحصول على المقاعد البرلمانية لتنطلق مرحلة جديدة مرتقبة في البلاد تزامناً مع دخول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مرحلة تصريف الأعمال ليل الحادي والعشرين الثاني والعشرين من أيار الحالي.

المنار

بالقول الثابت مع البحر الهادر، رفع الجنوبيون القبضات، وهتفوا للقائد الحاضر مع كل طلعة شمس ونسمة أمن وأمان.. فتعانقت أمواجهم البشرية من صور إلى النبطية، حيث اجتمعوا وأجمعوا على الأمل والوفاء..

nbn

قطع الإستحقاق النيابي تذكرة إنجاز مرحلة إقتراع المغتربين بنجاح بعد أن حلق على إرتفاع مشاركة وصلت الى نسبة ستين بالمئة ومن دون مطبات كبيرة تذكر... وهو يحط على أرض الوطن مجدداً في رحلة موعدها الأساسي الخامس عشر من أيار وتسبقها محطة أخيرة هي انتخابات الموظفين الخميس المقبل.

mtv

ستون في المئة من المنتشرين المسجلين قالوا كلمتهم. الرقم كان يمكن أن يكون أعلى لو أن السلطة لم تتذاك، ولم "تتآمر" حتى، وذلك لتخفيف نسبة اقتراع المنتشرين. رغم ذلك قال المنتشرون كلمتهم، وهي كلمة سيكون لها تأثيرها على نتائج الانتخابات ليل الخامس عشر من أيار. الواقع على الأرض في بلدان الانتشار أثبت نتيجة وحيدة، وهي أن معظم لبنانيي الخارج قالوا "لا" بالصوت العريض للسلطة وممارساتها.

NTV

أسرار الحقيبة الدبلوماسية وأصواتها أصبحت بمحفوظات المركزي لكن تقييم نتائجها المتوقعة ذهب في كل اتجاه مركزاً على التغيير وتصويت اللبنانيين بانتقام من سلطة تسببت بهجرتهم ونزوحهم واتخاذهم أماكن لجوء في غربة عن بلدهم.

OTV

انتهت انتخابات المنتشرين في مرحلتيها وكل الأنظار شاخصة نحو 15 أيار.

انتهت انتخابات المنتشرين التي قدمت أبهى صورة عن تعلق اللبنانيين بوطنهم، وعن حماسهم للمشاركة في صنع المستقبل، وهو ما كان مستحيلاً قبل العهد الحالي، الذي أقر في بدايته القانون الذي كرس حق الانتشار في التصويت، وهو مطلب كان عالقاً منذ أيام الانتداب.

LBC

وتبقى المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية، فهل تكون ثابتة. انتهت المرحلة الثانية وأصبحت وراءنا، على الرغم من كل ما شابها من شوائب.

في قراءة أولية لانتخابات أمس، فإن ما برز فيها النسبة المرتفعة لاقتراع المغتربين.

الميادين

أوصت ​السفارة السعودية​ رعاياها الراغبين بالسفر إلى ​سريلانكا​ بتأجيله، كما دعت السعوديين المقيمين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر، على خلفية الاضطرابات التي يشهدها البلد المذكور.

الجزيرة

أكد الرئيس المكسيكي، ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​، أن "تحقيق ​السلام​ بين ​روسيا​ و​أوكرانيا​ سيكون له تأثير إيجابي على ​الاقتصاد العالمي​ وسيساعد في تقليل ​التضخم​ عالمياً"، مشدداً على أن "تستمر ​الأمم المتحدة​ في الإصرار على الحوار والاتفاق".

العربية

أعرب أمين عام جامعة الدول العربية ​أحمد أبو الغيط​، عن "استهجانه التام ورفضه الشديد لأي تصريحات أو مواقف إسرائيلية، يكون من شأنها محاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس". كما استهجن محاولة انتهاك الوضع القائم بالمسجد الأقصى الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط، مما قد ينذر بإشعال دوامة من العنف تهدد ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة.