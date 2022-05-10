لبنان الحر

لفت وزير الزّراعة ​عباس الحاج حسن​، بعد لقائه رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، في السّراي الحكومي، إلى أنّه "تمّ البحث في مسألة ​الأمن الغذائي​ وخصوصًا زراعة ​القمح​، وسنقدّم خطّةً متكاملةً نعمل على تطويرها مع ​وزارة الاقتصاد​، إلى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، لتكون هناك رؤية واضحة حول هذا الأمر، تبدأ من البذور وزراعتها وصولًا إلى الحصاد والشّراء من المزارعين بالسّعر التّوجيهي".

صوت لبنان

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة ​أمين سلام​، أن "​لبنان​ استلم الموافقة النهائية من ​البنك الدولي​، على قرض طارئ لدعم استيراد ​القمح​ بقيمة 150 مليون دولار".

radio orient

أشار وزير الشؤون الاجتماعية ​هكتور الحجار​، الى أن "​لبنان​ يستضيف حالياً حوالى مليون ونصف مليون نازح سوري مقابل أربعة ملايين لبناني"، لافتاً الى أن "هؤلاء السوريين هم نازحون، وليسوا بلاجئين، ويشكّلون 30% من سكان البلد حيث تصل كثافتهم إلى 650 نسمة في الكيلومتر المربّع الواحد، أي ما يعادل، لبلجيكا، أكثر من ثلاثة ملايين نازح لأحد عشر مليون نسمة".

اذاعة النور

وصف وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب الأوضاع في لبنان بالسيئة جداً "وستتحول من سيئ الى اسوأ إذا لم تتم عودة السوريين بخاصة وان المساعدات قد انخفضت".

صوت المدى

أعلن ​وزير الاقتصاد​ والتجارة أمين سلام، تسلمه الموافقة الرسمية من مجلس ادارة ​البنك الدولي​ على القرض الطارئ لدعم استيراد ​القمح​.