اعتبر جيش الاحتلال الإسرائيليّ، أنّ حركة "حماس"، "تركب موجة" العمليات الأخيرة، و"لا تقودها". وأعلن جيش الاحتلال، أن تقديراته تشير إلى أن "حماس وقائدها في غزة، يحيى السنوار يركبان موجة الإرهاب، لكنهما لا يقودانها". كما أبلغ جيش الاحتلال المستوى السياسيّ الإسرائيليّ، بأنه لا ينبغي وصف السنوار بأنه يقود موجة العمليات الأخيرة، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تقوية موقفه. ويرى جيش الاحتلال أن حماس "مردوعة للغاية"، لافتاً إلى أنه سيستمرّ في حملات اعتقالاته واسعة النطاق، وبخاصة في منطقة جنين التي وصفها بأنها "أصبحت أرضاً خصبة للإرهابيين". وقرر جيش الاحتلال بناء على هذا التقييم، تعزيز البنية التحتية وأنظمة الإنذار على خط التماس مع الضفة المحتلة، وتعزيز قواته المتواجدة على طوله، بكتائب بضمنها جنود احتياط.

تواصل أجهزة الأمن الإسرائيلية، استعدادها "لعملية عسكرية في (الضفة الغربية المحتلة) أو في غزة"، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11"). وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سنكون في حالة توتر مستمر في التدريبات، بين الواقع العملي في يهودا والسامرة وفي مواجهة التدريبات نفسها، وهذا جزء مما نريد اختباره، وممارسته". وشدد محللون إسرائيليون على أن اغتيال يحي السنوار يعني نشوب حرب بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة وأن حرباً كهذه لن تغير الواقع في غزة.

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، حول نشاط الاحتلال، لوقف موجة العمليات، إنّ "الاستقرار الأمني ​​شرط لازدهار اقتصادي - مدني في الضفة الغربية المحتلة وحياة طبيعية في غزة. وإذا لم يتوفر ذلك، سيتضرر الاقتصاد الفلسطيني والأرض التي يخرج منها الإرهابيون (منفذو العمليات) سوف تهتزّ".

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، ان إسرائيل تعتزم إرسال فرق اغتيال لقتل قادة في حركة حماس في الخارج، بادعاء الانتقام للعمليات التي نفذها فلسطينيون في اسرائيل ومقتل إسرائيليين فيها، في الشهرين الماضيين. ووفقاً للصحيفة، فإنه يعتقد أن حماس تلقت تحذيرات بشأن مخطط الاغتيالات الإسرائيلي من أجهزة استخبارات دول في الشرق الأوسط وأوروبا. وذكرت الصحيفة اسمي قياديين في حماس قد يكونا هدفين للاغتيال وهما صلاح العاروري، الذي وصفته بأنه "مدير الشبكات العسكرية السرية في الضفة الغربية"، وزاهر جبارين، "المسؤول عن تمويل الشبكات والعاملين فيها".

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه في أعقاب عملية "إلعاد"، التي وقعت قبل أيام وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 بجروح متفاوتة، لوحظ الارتفاع الحاد في عدد الطلبات المقدمة من المستوطنين المدنيين للحصول على رخص لحمل السلاح، في قسم ترخيص الأسلحة النارية التابع لوزارة الأمن الداخلي، كما لوحظ الارتفاع في الطلبات بصفوف الحريديين وخاصة سكان مستوطنة "إلعاد". وبحسب البيانات، فقد تم تقديم 636 طلباً، الأحد، بينما تم تقديم 247 طلباً فقط يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، فيما تم استلام 22724 طلباً جديداً للحصول على تصاريح حمل السلاح منذ مطلع آذار/مارس الماضي.

أُسقِط مقترح حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي يترأسها نفتالي بينيت، وذلك في جلسة هي الأولى للكنيست بدورتها الصيفية، بعد عطلة استمرت لشهرين. وسقط مقترحا حجب الثقة عن الحكومة، والذي قدّمهما حزبا الليكود و"شاس"، بأغلبية 61 نائباً صوتوا ضد مقترح الليكود، بمن فيهم أعضاء القائمة المشتركة، مقابل 52 صوتاً لصالحه. كما سقط مقترح "شاس" بأغلبية 56 مقابل 52 عضواً.