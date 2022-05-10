قدم رئيس الوزراء السريلانكي، ماهندا راجاباكسا، استقالته على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية، وعلّق في خطاب الاستقالة موضحاً أن "بلادنا تمر بأصعب فترة في تاريخها في مواجهة الأزمات الاقتصادية".

انتشرت في العاصمة السريلانكية كولومبو، قوات حكومية تابعة للشرطة والجيش لمواجهة الاشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للحكومة يطالبون باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا. وقتل النائب من الحزب الحاكم، أماراكيرثي أتوكورالا، في ​سريلانكا​ في اشتباكات عنيفة في ​كولومبو​"، حيث "ذكرت الشرطة أن أتوكورالا أطلق النار وأصاب شخصين بجروح بالغة كانا يعترضان سيارته في نيتامبوا، ووُجد ميتًا لاحقًا بعدما حاول الاختباء في مبنى قريب".

تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لموقف محرج عندما قام أحد الحاضرين برشقها بالبيض، أثناء حديثها في تجمع انتخابي في مدينة فوبرتال (شمال الراين - وستفاليا).

نشرت قناة "Fox News" الأمريكية تقريراً مصوراً مكرساً للقضايا الاقتصادية داخل الولايات المتحدة ورد فعل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الأزمة القائمة. وجاء في التقرير أن القضايا في حلقات الإمدادات وارتفاع الأسعار لا تزال تثير قلقاً لدى جميع الأمريكيين، في حين يواصل بايدن نفسه الإعلان عن النجاحات الاقتصادية لبلاده وكتب مستهلك بلقب Spooler: "مزاج أمريكا؟ كلنا غاضبون. ماذا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك؟". وقال المستهلك بلقب Dewey Oxburger: "لا يمكن أن يكون مجرد حادث عندما ينهار بلد بهذه السرعة". وأعلنت المستهلكة بلقب Ella Preuninger: "فقد النظام الاحتياطي الفيدرالي السيطرة، والحقيقة المحزنة هي أننا نتجه بوضوح إلى التضخم المفرط".