قال موقع al monitor الأمريكي إن خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة نحو مليون لاجئ سوري إلى مناطق شمال سوريا، تهدف إلى دعم فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وقال قيادي في المعارضة السورية إن تركيا "أبلغتنا بهذا المشروع، لكنها لم تزودنا بعد بمزيد من التفاصيل، نخشى أن تكون هذه الخطة غير مدروسة وتؤدي إلى نتائج عكسية في مناطق شمال سوريا المكتظة بعد تدفق أعداد كبيرة من النازحين من جميع المناطق". واعتبر ان ذلك قد يؤدي إلى انسحاب تركيا من الملف السوري، وقد يؤدي أيضاً إلى أن تكون أقل حماساً في ما يتعلق بتغيير النظام السوري".

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "بلاده لن تطرد اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها". وأعلن أن جميع المؤشرات تظهر أن عدد اللاجئين المستعدين للعودة الطوعية إلى سوريا أكثر من مليون بكثير. و"نعمل على إنشاء 200 ألف وحدة سكنية في 13 منطقة على الأراضي السورية بتمويل من المنظمات الإغاثية الدولية"، مضيفاً: "لا يساورن أحد الشك أن عدد السوريين في بلادنا سينخفض إلى مستويات معقولة كلما وفرنا الإمكانات اللازمة للعودة الطوعية".

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 12 عنصراً من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا". أطلقوا النار على مناطق عمليات نبع السلام ودرع الفرات وغصن الزيتون (شمالي سوريا)".

أكدت دمشق، موقفها بشأن ما يسمى "مؤتمر بروكسل حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة" والذي ينهي النسخة السادسة منه اليوم، ورأت وزارة الخارجية السورية، في بيان، أن "هذه المؤتمرات بصيغتها الحالية لا تتفق مع مبادئ الأمم المتحدة الناظمة للعمل الإنساني وهي تتم بدون مشاركة الدولة المعنية الأساسية وهي الجمهورية العربية السورية". و"هذه المؤتمرات لا تعكس أي حرص حقيقي على مساعدة الشعب السوري واستعادة حقوقه وخاصة إذا ما نظرنا إلى حقيقة قيام دول منظمة لهذه المؤتمرات أو مشاركة بها باحتلال أو دعم احتلال جزء من الأراضي السورية ونهبها لثروات الشعب السوري بالتواطؤ مع أدواتها من المليشيات الانفصالية". كما وربطه بشروط سياسية مسبقة لا علاقة لها بمتطلبات وأهداف العمل الإنساني بما في ذلك عرقلة عملية إعادة الإعمار وعرقلة عودة اللاجئين وعدم دعوة الاتحاد الروسي أو الدول الأخرى ذات الموقف المتوازن للمشاركة في المؤتمر".

قرر الرئيس الأميركي ​جو بايدن​، تمديد العقوبات أحادية الجانب ضد ​سوريا​ لمدة عام آخر، وذلك عقب إشعار نشره ​البيت الأبيض​ في مجموعة الوثائق الرسمية للحكومة أو ما يسمى بـ"السجل الفيدرالي". وتقول الوثائق إن ​الولايات المتحدة​ تدعو الرئيس السوري ​بشار الأسد​ وأنصاره إلى وقف الحرب، وفرض وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، ومناقشة تسوية سياسية في سوريا"، لافتة إلى أن "الولايات المتحدة ستأخذ في الاعتبار التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية عند اتخاذ قرار بشأن استمرار نظام العقوبات الأحادي الجانب الحالي في المستقبل".

أقامت القوات الروسية العاملة في سوريا احتفالاً مركزياً في القاعدة العسكرية الروسية في حميميم بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للحرب الوطنية الروسية العظمى والانتصار على النازية. وشارك في العرض أكثر من 1200 جندي روسي وسوري، حيث بدأ بإحضار راية النصر وعلم دولة الاتحاد الروسي. وتضمن الاحتفال عرضاً عسكرياً شاركت فيه وحدات سورية وروسية، وتخلله عرض للعتاد والسلاح، وعروض جوية شاركت فيها أنواع متعددة من الطائرات السورية والروسية.

ذكرت صحيفة الوطن السورية بأنه صدرت مراسيم بتعيين وتغيير سفراء في كل من الصين والهند وأرمينيا وسلطنة عمان. ومن المتوقع صدور مراسيم أخرى بتعيين سفراء سوريين جدد في دول أخرى، وذلك وفقاً للآليات والمعايير المتبعة في وزارة الخارجية والمغتربين.

قال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة: "لا يوجد هناك تطور جديد في العلاقات والمفاوضات مع السعودية"، لافتا إلى أن "هناك اتفاقات نأمل أن يتم تنفيذها". وأوضح: "من الملفات المطروحة مع السعودية هي الملفات الإقليمية ولاسيما الملف اليمني"، موضحاً أنه "بالرغم من وجود ملفات خلافية بين الجانبين، طرحنا هذه الملفات".

دعت حكومة صنعاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار ملزم بفتح مطار صنعاء الدولي المغلق من التحالف العربي بقيادة السعودية أمام الرحلات التجارية منذ 6 أعوام، خاصة بعد تعثر استئنافها عبر هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن.

أعلن في اليمن أنه "تم الاتفاق على تشغيل رحلات مطار ​صنعاء​ وفقاً للإجراءات التشغيلية في مطاري ​عدن​ وسيئون، والحكومة عملت على استكمال الإجراءات الفنية الداخلية واستخراج التصاريح والموافقات من الدولة المستقبلة".

وقع أكثر من 60 ناشطاً ومعارضاً مصرياً في خارج البلاد وداخلها، على بيان مشترك يدعو السلطات المصرية إلى اتخاذ "تدابير جادة لبناء الثقة" بين السلطة الحاكمة والمجتمع. ومن بين التدابير التي طالب بها الموقعون على البيان: وقف استخدام "الاحتجاز التعسفي" و"الحبس الاحتياطي"، وإلغاء القضايا التي مر عليها عامان دون إحالة للمحاكمة.

اعتقل عملاء من مجموعة "UCRIF" التابعة للواء الهجرة والحدود في مركز الشرطة الوطنية في إيبيزا بإسبانيا، 16 مهاجر غير شرعي من الجزائر بينهم 6 قاصرين وامرأتان. كما تم أيضاً اعتقال جزائريين اثنين وهما صاحب القارب ومساعده، بتهمة ارتكاب جرائم ضد حقوق مواطنين أجانب والتحريض على الهجرة غير الشرعية.

يعقد في مراكش - المغرب غداً الأربعاء اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بدعوة من وزيري الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والأمريكي أنتوني بلينكن. سيحضره ممثلون عن أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، وأنهم "سيبحثون سبل مواجهة التهديدات التي تطرحها إعادة تموقع التنظيم بالقارة السمراء". وقالت الوكالة المغربية إن الاجتماع سيشكل "مناسبة لبحث سبل العمل المشترك لمواجهة هذه الأخطار الإرهابية بشتى أشكالها، وكذلك تعزيز الاستراتيجيات والقدرات الأمنية لبلدان القارة، من أجل إضعاف قدرات تنظيم داعش ودحره".