الجزيرة - السعودية

الرياض تشهد اليوم انطلاق مؤتمر مستقبل الطيران 2022

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تستضيف المملكة «مؤتمر مستقبل الطيران» على مدى ثلاثة أيام، بتنظيم من الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن المؤتمر يعد حدثاً دولياً نوعياً وفريداً في قطاع الطيران المدني كونه يشكل فرصة سانحة لتبادل المعارف والأفكار والوقوف على أفضل التجارب والممارسات، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق الطيران، مؤكداً أن المؤتمر يعد رافداً من روافد تحقيق المستهدفات الوطنية في تنمية الموارد والقدرات، وذلك بتوفيق الله ثم الدعم اللا محدود الذي يحظى به قطاع الطيران المدني في المملكة من القيادة الرشيدة، الذي بدوره يسهم في تمكين القدرات الوطنية من المنافسة محلياً وعالمياً.

أخبار الخليج - البحرين

مقتل العشرات في هجوم شنه مسلحون على معسكر للتعدين بالكونجو

قُتل العشرات من المدنيين في هجوم شنه مسلحون على معسكر للتعدين قرب بلدة مونجوالو في إقليم إيتوري بشرق جمهورية الكونجو الديمقراطية . أكد متحدث باسم الجيش وقوع هجوم مميت في معسكر للتعدين بالقرب من مونجوالو امس الاحد ، وقال: "في الساعات التالية سنعرف العدد الدقيق للقتلى". وأضاف أن "الجيش يعمل ليل نهار للقضاء تماماً على الجماعات المسلحة هنا في إيتوري". وأشارت تقديرات قوى مدنية في الكونجو إلى مقتل ما بين 30 و50 شخصاً. وألقوا باللوم في عملية القتل على ميليشيا تدعى "كوديكو" اشتهرت بمهاجمة معسكرات المدنيين. وقالت السلطات إن مقاتلي كوديكو قتلوا 18 شخصاً في كنيسة الشهر الماضي و60 آخرين في مخيم للنازحين في فبراير.