الأخبار/ نقولا ناصيف

قال إن الأفرقاء جميعاً، علناً على الأقل، ابتهجوا باقتراع الانتشار، وبدأ كل على طريقته يستخلص النتائج السياسية قبل فرز الأصوات. جميعهم رابحون قبل الوصول إلى 15 أيار، كما لو أن لا مفاجأة تنتظرهم. مع ذلك، فإنّ أحداً لا يعرف أي جثة سيلفظها البحر إلى الشاطئ. ويفترض من الاثنين المقبل، مع انتهاء الانتخابات النيابية وصدور النتائج الرسمية، الانتقال من صخب مرحلة إلى صخب مرحلة جديدة. خلال الأيام الستة الأخيرة في ولاية البرلمان الحالي، يُنتخب رئيس للمجلس الجديد ونائب للرئيس وهيئة مكتب، إيذاناً بانتقاله إلى ولاية السنوات الأربع المقبلة. المحسوب أيضاً، بدءاً من الساعة الصفر من 22 أيار، اعتبار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في حكم المستقيلة دونما الحاجة إلى استقالة ترفعها إلى رئيس الجمهورية. إذ ذاك يُفتتح صخب مختلف في الداخل، هو تأليف حكومة جديدة قبل الوصول إلى المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس المقبل للجمهورية، تبدأ في 31 آب وتنتهي في 31 تشرين الأول. والمدة الفاصلة بين بدء ولاية البرلمان الجديد والمهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ثلاثة أشهر وعشرة أيام، إذا بانَ أن المهلة هذه مرشحة هذه المرة لأن تُحترم وتُلتزم مواعيدها، فلا تهدر أو تنتهك على غرار المرات الثلاث السابقة (1988 و2007 و2014).

اللواء/ الدكتور وجيه فانوس

أوضح أنه لا حلَّ أمام اللبنانيين سوى بأن يزيلوا أساس ما هم منغمسون فيهِ من بؤسٍ سياسيٍّ ووطنِيٍ، على حدٍّ سواء؛ باعتمادهم الطَّائفيَّة السياسيَّةِ ركيزة لفاعليَّة بلدهم السياسية، ولذا، فإنَّ للبنانيين، جميع اللبنانيين، أن يعتمدوا مبدأ التَّفكير القائم على الحق في المواطنة، من دون سواها، منهجًا وأدوات فكر للعيشِ الوطني. وقال تَنْهَضُ المُواطَنَةُ، عامِلَ فِعلٍ أَساسٍ بينَ المُقتنعينَ بمفاهيمها ومُعتَنِقي مبادئها ومناهجِ العملِ القائمةِ عليها؛ فَتُوَحِّدَ نظرتهم إلى التَّعامل مع الوطنِ، وتُوجِّهَ تصرُّفاتهم، في ما توجِّهُه، إلى الانتخابات النِّيابيَّة، لتكون ممارسةً حرَّةً نحو الوطنِ وبالاتجاه مسلكِيَّتِهِم الوطنيَّةِ السَّويَّةِ والصَّحيحَةِ فيه، وليس تجاهَ تلك الـ"ثلاثينَ مِن فَضَّةٍ"، التي باع بها "يهوَّذا الإسخريوطيّ"، إنسانيَّتَهُ بِكامِلِها مع حضورِهِ التَّاريِخيِّ على مرِّ الدَّهرِ، قَبْلَ أن يَبيعَ بِها "السَّيِّد المسيح".

الجمهورية/ طوني عيسى

لفت إلى أنه لن تكون انتخابات 15 أيار عادية. فالمجلس النيابي المقبل سيرعى التسويات في المرحلة التأسيسية، ويشهد على انتقال لبنان من مرحلةٍ إلى أخرى. ولذلك، بديهي أن تتعرَّض زعامات للإقصاء أو الإضعاف في الانتخابات، فيما تدخل زعاماتٌ أخرى إلى دائرة القرار.

نداء الوطن/ خالد أبو شقرا

التطورات العالمية تترافق مع التوقع بإمكانية توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار على سعر منصة صيرفة لاستيراد البنزين مطلع حزيران المقبل. عملياً، هذا يعني أن استيراد البنزين سيصبح على سعر السوق. إنما على ارض الواقع هناك "استحالة عند أصحاب المحطات لشراء البنزين بالدولار، وبيعه بالليرة في ظل التفاوت الحاد في سعر الصرف"، برأي عضو نقابة أصحاب المحطات د. جورج البراكس. وبالتالي، فان "أحد الحلول الآنية المقترحة في حال توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار لاستيراد المحروقات على سعر صيرفة هو تسعير المادة بالدولار". إلا أن هذا الأمر يدخل البلد في دوامة لا تنتهي من الطلب على الدولار، وما تسببه هذه العملية من ارتفاع في سعر الصرف، ينعكس مزيداً من الارتفاعات في أسعار المحروقات... وهكذا دواليك. ولكي لا يتفاجأ أحد بأي قرار بعد الانتخابات النيابية، ونعود إلى انقطاع المادة والاصطفاف أمام المحطات بالطوابير، على المسؤولين تحديد الخيارات المستقبلية ورسم سيناريوات الحل على أساسها ابتداء من اليوم. خصوصاً أن المحطات غير قادرة على شراء المواد بالدولار في حال رفض المستوردون تسليم المحروقات بالليرة، "لأننا ملزمون كتجار تجزئة ببيع المادة بالليرة، والتسعير بحسب جدول تركيب الأسعار الذي تصدره وزارة الطاقة والمياه"، يقول البراكس.