الوكالة الوطنية للإعلام

نصار: تأجيل زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان لأسباب صحية

أعلن رئيس اللجنة الوطنية العليا للإعداد لزيارة البابا فرنسيس للبنان وزير السياحة المهندس وليد نصار في بيان، أن "لبنان تلقى رسالة من دوائر الفاتيكان تبلغ فيها رسمياً قرار إرجاء زيارة الحبر الأعظم المقررة إلى لبنان، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للزيارة فور تحديده". وأشار نصار إلى أنه "قد تم إرجاء الزيارات الخارجية والمواعيد المقررة في برنامج قداسة البابا فرنسيس لأسباب صحية"، متمنياً لقداسته "الشفاء العاجل".

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: سنواصل سياساتنا البناءة لتطوير التعاون مع أوروبا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تواصل اتباع سياسة بناءة لتطوير التعاون والحوار في جميع المجالات ضمن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي تعد هدف أنقرة الاستراتيجي. جاء ذلك في رسالة بعثها الوزير التركي الإثنين، بمناسبة "يوم أوروبا" الذي يوافق 9 أيار من كل عام. وقال تشاووش أوغلو بخصوص المناسبة: "يوم أوروبا الذي نحتفل به هذا العام في ظل الحرب الأوكرانية، شهدنا مرة أخرى مدى صعوبة وقيمة الحفاظ على السلام". وأشار إلى أن المأساة الحاصلة في أوكرانيا، تعد بمثابة تحذير بالنسبة للجميع، مبيناً أن ما يحدث في أوكرانيا حالياً يذكّر بوضع القارة الأوروبية في أربعينات القرن الماضي.