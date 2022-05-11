TL

على مسافة خمسة ايام من الاحد الكبير القطار الانتخابي يسير على السكة نحو إتمام هذا الاستحقاق في موعده في الخامس عشر من ايار وسط احتدام المناخ السياسي والخطابات المشتعلة التي تحاكي الأمزجة الشعبية.

المنار

هو زمن العزة والثبات تؤكده الحشود الهاتفة باسم الوطن ومقاومته الحامية لكل حدوده ووحدته مهما ارتفعت اصوات التضليل والتهويل والتحريض والانقسام.

ومع الامواج البشرية سمت على منبر الوحدة ثنائية وطنية، تطابقت بالقول والاهداف، من مصيلح الى بيروت وما بينهما مقاومة ثابتة لحماية لبنان كل لبنان.

nbn

بالحديث عن حماية لبنان وثرواته كشف الرئيس بري أن لبنان الرسي مستعد لاستئناف المفاوضات حول الحدود البحرية في أي لححظة وفقا لاتفاق الإطار واضعا الكرة في ملعب الأطراف الراعية ولكن ليس للعمر كله بل لمدة اقصاها شهر واحد.

mtv

المعركة الإنتخابية تزداد حماوة يوما بعد يوم. حتى المكون السني الذي توهم بعضهم أنه سيقاطع الإنتخابات يبدي حماسة ملحوظة. فالشارع السني اليوم في حالة غليان، والحراك الإنتخابي فيه واضح ظاهر.

NTV

على بعد خطوات من الخامس عشر من أيار وعشية الصمت الانتخابي، رفع الثنائي الشيعي الصوت واستنفرت رؤوسه الحربية المحملة بالمواقف النارية من المصيلح إلى الضاحية الجنوبية، توزع الثنائي الأدوار في إعادة ترسيم الخط المقاوم على الأرض الانتخابية وشحذ أسلحة المعركة المصيرية بالاستعانة بكل أمجاد أيار.

OTV

في الانتظار، مهرجانات ولقاءات شعبية وكلمات، بعضها يصدح بالحق، وبعضها الآخر ينشر الأباطيل، وللناس وحدهم القرار.

LBC

من فجر غد الأربعاء، حتى إقفال الصناديق مساء بعد غد الخميس، صمت انتخابي بالتزامن مع اقتراع الموظفين العاملين في الاستحقاق الانتخابي... هي استراحة المحاربين من مرشحين، في تبادل المعارك الكلامية، وبالإمكان القول إنها استراحة لأعصاب المواطنين، من مقرعين وغير مقترعين ، خصوصا بعد هذا الكم الهائل من المهرجانات والخطابات والبيانات، والأهم من كل ذلك، الإتهامات المتبادلة .

الميادين

شدد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في تصريح خلال لقائه نظيره ال​كازاخستان​ي ​قاسم جومارت توكايف​، على "اننا سنحقق هدفنا في زيادة حجم التبادل التجاري مع كازاخستان إلى 10 مليارات دولار عبر خطوات مشتركة بين البلدين".

الجزيرة

أشار الرئيس الأميركي، ​جو بايدن​، إلى "أنني دفعت دول العالم إلى أكبر استخدام للاحتياطي الاستراتيجي من ​النفط​ لمواجهة ارتفاع ​الأسعار​"، مؤكداً "أننا سنجعل شركات النفط تدفع ضرائب إن لم تستخدم مناطق امتيازاتها لإنتاج مزيد من النفط".

العربية

أفادت وكالة الأنباء القطر​ية، أنه "عقد في العاصمة الإيرانية ​طهران​، الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية".