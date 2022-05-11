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لبنان الحر
أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني، أنّ "مستشفى دير القمر الحكومي، سيكون نموذجيًا في إدارته وخدماته الطبية المميزة، وسيخدم أبناء الشوف الأوسط وكل الشوف".
صوت لبنان
اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، أن "الارتفاع المستمر والصاروخي لأسعار المحروقات يعكس اصرارا وتواطؤا بين جهات وغرف سوداء تدفع البلاد نحو الانفجار الكبير. والا فما معنى أن يقفز سعر صفيحة البنزين بين ليلة وضحاها حوالي 25 الف ليرة.
radio orient
أكد المهندس نبيل عيتاني، في تصريح له، أن "الاقتراع بكثافة يعطي بيروت حقها الغائب بفعل التراخي ومعاملة العاصمة كأنها منطقة، مع العلم انها جامعة للقلوب والنفوس".
اذاعة النور
اعرب رئيس الجمهورية ميشال عون، عن ترحيب لبنان بمشاركة بعثة من المنظمة الدولية الفرانكوفونية في مراقبة الانتخابات النيابية يوم الاحد المقبل.
صوت المدى
أشار وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، خلال كلمته في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل، إلى "حجم معاناة لبنان من النزوح السوري"، مطالبًا بـ"عودة النازحين إلى بلادهم، عودة آمنة وكريمة".