لبنان الحر

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​فريد البستاني​، أنّ "مستشفى دير القمر الحكومي، سيكون نموذجيًا في إدارته وخدماته الطبية المميزة، وسيخدم أبناء الشوف الأوسط وكل الشوف".

صوت لبنان

اعتبر رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​، أن "الارتفاع المستمر والصاروخي ل​أسعار المحروقات​ يعكس اصرارا وتواطؤا بين جهات وغرف سوداء تدفع البلاد نحو الانفجار الكبير. والا فما معنى أن يقفز سعر صفيحة ​البنزين​ بين ليلة وضحاها حوالي 25 الف ليرة.

radio orient

أكد المهندس ​نبيل عيتاني، في تصريح له، أن "الاقتراع بكثافة يعطي بيروت حقها الغائب بفعل التراخي ومعاملة العاصمة كأنها منطقة، مع العلم انها جامعة للقلوب والنفوس".

اذاعة النور

اعرب رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، عن ترحيب لبنان بمشاركة بعثة من المنظمة الدولية الفرانكوفونية في مراقبة الانتخابات النيابية يوم الاحد المقبل.

صوت المدى

أشار وزير الخارجية والمغتربين ​عبدالله بوحبيب​، خلال كلمته في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل، إلى "حجم معاناة لبنان من النزوح السوري"، مطالبًا بـ"عودة النازحين إلى بلادهم، عودة آمنة وكريمة".