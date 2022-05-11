هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عمارة سكنية لعائلة الرجبي في بلدة سلوان في القدس المحتلة، بزعم البناء دون ترخيص ما تسبب بتشريد 35 فرداً على ما أكدت العائلة. وقال فارس الرجبي (34 عاماً)، وهو أحد سكان العمارة، إن "35 فرداً أصبحوا بلا مأوى، معظمهم من الأطفال".

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن سياسية العقاب الجماعي الانتقامية، حظر دخول 1130 فلسطينياً من أقارب منفذي العمليات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس، مناورات "عربات النار" التي يجريها الجيش، وعرضت عليهما سيناريوهات خوض الحرب على كافة الجبهات بآن واحد. وحسب مكتب بينيت، تم النظر الجوهري والمعمق في كيفية العمل في سبيل تحقيق الحسم والنصر، كما وتم البحث في ثلاثة مجهودات هي إطلاق مناورة متعددة الأبعاد على أراضي العدو، وتوجيه ضربات حازمة وقوية من خلال النيران والسايبر والدفاع متعدد الأبعاد.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، رفضها الطلب الأردني بإضافة 50 موظفاً في الأوقاف الإسلامية للعمل في المسجد الأقصى، وفق ما نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 9 أشخاص من سكان إحدى البلدات العربية في منطقة الجليل، وذلك بعد إنزالهم من طائرة في مطار "بن غوريون" باللد بشبهة تعميم صور لطائرات تتحطم عبر الهواتف الخليوية. وجرى اقتياد المشتبه بهم للتحقيق وتنسب لهم الضلوع في نشر نبأ كاذباً والتسبب في هلع وخوف المسافرين.

يواصل نحو 500 معتقل إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ130 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. وقالت هيئات فلسطينية إن مقاطعة محاكم الاحتلال تشكل إرباكاً لدى إدارة سجون الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.