كشف قائد القوة البحرية في إيران، الأدميرال شهرام إيراني، أن "هذه القوة تخطط للتواجد الدائم في المياه الحرة على بعد أكثر من 2000 كيلومتر". و"إن القوة البحرية للجيش هي الساعد الدفاعي للقوات المسلحة الايرانية المتواجدة على بعد أكثر من 2000 كيلومتر في المياه الحرة، وتدافع عن مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران ذبيح الله خداييان إن النيابة العامة في طهران شكلت ملفاً قضائياً ضد فائزة رفسنجاني على خلفية تصريحاتها الأخيرة. موضحاً أن فائزة رفسنجاني أساءت للنبي محمد وللحرس الثوري.

أكد وزير الخارجية الإيراني، ​حسين أمير عبد اللهيان​، أن "المفاوضات في فيينا لم تتوقف، بل مستمرة بوتيرة أخرى عبر تبادل الرسائل المكتوبة مع الأميركيين بواسطة ممثل الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات الأحادية المفروضة علينا"، مشيراً إلى أن "هدفنا من هذه المباحثات هو التوصل إلى اتفاق قوي ودائم.

أعلن المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا​، إنريكي مورا، "أننا نواصل العمل على سد الثغرات المتبقية بشأن مفاوضات ​الاتفاق النووي​".

أشارت مندوبة أميركا الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا جرينفيلد، إلى أن "واشنطن لا تستبعد عدم التوصل إلى اتفاقات حول خطة العمل الشاملة المشتركة فيما يخص الاتفاق النووي مع إيران".

قال ​السفير الأميركي​ في ​إسرائيل​، توماس نايدس، إن "بلاده تواصل السعي للتوصل إلى اتفاق مع ​إيران​ في ​مفاوضات فيينا​". وأوضح أنه "كان يمكن أن تدخل المنطقة في أتون حرب أخرى لكننا نجحنا في الحؤول دون ذلك"، وتابع السفير الأميركي "أننا كنا صريحين في بيان موقفنا في التزامنا بوضع الحرس الثوري في قائمة الإرهاب".

أعلن زعيم تحالف اليسار المعارض في اليونان يورغوس كاترنغالوس أن قوى المعارضة ستصوت ضد تعديلات اتفاقية الدفاع المشترك بين اليونان والولايات المتحدة. وقال: من الواضح أننا لا نؤيد: الوجود غير المحدود زمنياً للقواعد الأمريكية في اليونان".

أفيد أن مجلس الوزراء الإسباني وافق على إقالة باز إستيبان، من منصب رئيس جهاز الاستخبارات الوطني الإسباني. بعد اعتراف إستيبان الأسبوع الماضي في جلسة مغلقة للجنة برلمانية باختراق وكالتها بشكل قانوني هواتف العديد من الانفصاليين الكتالونيين بعد الحصول على إذن قضائي.

رأى رئيس ​لجنة الدفاع​ في البرلمان الفنلندي بيتيري أوربو، أن "عضوية ​الناتو​ المحتملة ستكون مجرد حل متعلق بالدفاع لفنلندا"، مشيراً إلى أن "فنلندا، ستنضم إلى الناتو لتحقيق أقصى قدر من الأمن والدفاع عن البلاد"، وشدد على أن "ذلك لن يكون موجهاً ضد أحد".

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه سيرفع الحظر عن حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على "تويتر"، بعد إتمام صفقة شراء الموقع مقابل 44 مليار دولار أمريكي و"أعتقد أنه لم يكن من الصواب حظر ترامب وأعتقد أن ذلك كان خطأ، فقد أدى إلى نفور جزء كبير من البلاد ولم ينتج عنه في النهاية عدم وجود صوت للرئيس السابق"، مشيراً إلى أن "هذا القرار لم يسكت صوت ترامب، بل بالأحرى قام بتضخيم وجهات نظره بين الناس على اليمين السياسي".

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تدرس إمكانية إلغاء بعض الرسوم الجمركية على عدد من الواردات الصينية، والتي فرضها سلفه دونالد ترامب.